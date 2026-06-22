به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی دوشنبه شب در نشستی با مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتستان، با تشریح وظایف سازمانی بنیاد مسکن، اقدامات این نهاد در دشتستان را قابل تقدیر دانست.

فرماندار دشتستان خواستار حرکت در جهت آبادانی روستاها و استفاده از تمام ظرفیت ها شد و افزود: انجام امور محوله همچون اجرای مسکن ملی، پروژه های عمرانی روستایی، مقاوم سازی مسکن روستایی و نظارت دقیق بر ساخت و سازهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی تسریع شود.

در ابتدای این نشست نوروز پور مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیز گزارشی ازاقدامات بنیاد مسکن در حوزه های مختلف عمران روستایی و طرح نهضت ملی مسکن ارائه نمود.