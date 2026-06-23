به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه دوشنبه در مراسم نخستین سالگرد شهادت سرباز وظیفه محمدعرفان رمضانی از شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی که با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم در بابل برگزار شد، اظهار کرد: شهید محمدعرفان رمضانی و دیگر شهدای انتظامی تنها مأموران خدمت نبودند، بلکه نماد پیوند ایمان، تکلیف‌مداری و دفاع از امنیت ملی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه خون این شهدا موجب استحکام مرزهای امنیت روانی و اجتماعی کشور شده است، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز علاوه بر میدان‌های عملیاتی، در عرصه جنگ نرم و شناختی نیز دست برتر را دارند و شهادت فرزندان این ملت، گواه روشنی بر اقتدار و آمادگی آنان در برابر تهدیدات نوین دشمنان است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: دشمنان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای خود وارد میدان شدند، اما نتیجه‌ای جز ناکامی و کاهش اعتبار راهبردی برای آنان در پی نداشت.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، نقش رهبری در عبور کشور از بحران‌ها را تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی، هدایت‌های حکیمانه ولایت فقیه عامل انسجام ملی، تقویت توان دفاعی و تبدیل تهدیدها به فرصت بوده است.

وی همچنین با اشاره به گسترش گفتمان مقاومت در جهان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده تبدیل شده و جوانان بسیاری در نقاط مختلف جهان با تأسی از این فرهنگ در برابر ظلم و اشغالگری ایستادگی می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در مازندران با تأکید بر ناکامی سیاست‌های فشار و تهدید علیه ملت ایران افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف نشان داده است که اراده ملی با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت شکست‌ناپذیر است و دشمنان هرگز نتوانسته‌اند این انسجام را متزلزل کنند.

وی در پایان با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و امنیتی کشور خاطرنشان کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل وحدت ملی، انسجام نیروهای مسلح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی است؛ موضوعی که بازدارندگی فعال جمهوری اسلامی را به سطحی کم‌سابقه در تاریخ معاصر کشور رسانده است.

گفتنی است شهید محمدعرفان رمضانی، سرباز وظیفه فراجا، دوم تیرماه سال ۱۴۰۴ در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ستاد مرکزی یگان ویژه فراجا به شهادت رسید.