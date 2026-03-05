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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

تقدیم ۴ شهید نوشهری در حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی به میهن

تقدیم ۴ شهید نوشهری در حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی به میهن

نوشهر - چهارمین شهید والامقام نوشهری  در راه مقابله با رژیم جنایتکار وحشی تروریستی صهیونیستی و آمریکایی تقدیم نظام اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین شهید والامقام نوشهری در راه مقابله با رژیم جنایتکار وحشی تروریستی صهیونیستی و آمریکایی تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

در جریان دومین دوره جنگ تحمیلی و مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکایی ، چهارمین فرزند برومند دیار شهیدپرور شهرستان نوشهر که در یکی از مراکز فراجا در تهران بر اثر حملات هوایی دشمنان این کهن مرزوبوم به شهادت رسید.

محمد جواد ملکی متولد ۱۳۷۰ اهل روستای میرکلا از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر نیروی کادر پلیس به درجه عظیم شهادت نائل آمد.

پیش از این شهرستان نوشهر در راه مبارزه با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی طی دو دوره جنگ تحمیلی تاکنون سه شهید تقدیم انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان کرد.

بسیجی شهیده سمیه مشایخی فیروز در تهران، سروان علیرضا شیرمحمدی از پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش جمهوری اسلامی در استان لرستان، سرباز وظیفه مرتضی خزائی پول از تیپ یکم یگان ویژه پاسداران فراجا سه شهید والامقام نوشهری مبارزه با دشمن صهیونیستی و آمریکایی به شمار می روند.

کد مطلب 6766394

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