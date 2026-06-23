به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری شب هشتم ماه محرم در مسجد مقدس جمکران با اشاره به فرازهایی از خطبه امام حسین(ع) در روز عاشورا اظهار کرد: سیدالشهدا(ع) پیش از آغاز نبرد، خطاب به سپاه دشمن از آنان خواست در تصمیم خود عجله نکنند و سخنان ایشان را با دقت بشنوند و درباره آن داوری کنند.



وی افزود: امام حسین(ع) در آن خطبه تأکید کردند که اگر سخنان ایشان را با انصاف بشنوند و حق را بپذیرند، به سعادت خواهند رسید و اگر نپذیرند، راه دیگری را انتخاب خواهند کرد.



استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: حضرت اباعبدالله(ع) برای بیدار کردن وجدان دشمنان از شیوه‌های مختلف بهره بردند و گاه به آیات قرآن، گاه به سخنان پیامبر اکرم(ص) و گاه به وجدان و فطرت انسانی آنان استناد می‌کردند.



وی ادامه داد: سیدالشهدا(ع) حتی در مواردی خطاب به دشمنان فرمودند اگر دین و اعتقاد به قیامت هم ندارید، دست‌کم آزاده باشید، زیرا انسان آزاده مرتکب رفتارهایی مانند محاصره کودکان، بستن آب و کشتار بی‌گناهان نمی‌شود.



انصاف از بزرگ‌ترین ارزش‌های اخلاقی است



رفیعی با تبیین مفهوم انصاف گفت: انصاف با عدالت تفاوت دارد و به معنای آن است که انسان همان چیزی را که برای خود می‌پسندد برای دیگران نیز بپسندد و آنچه را برای خود نمی‌خواهد برای دیگران نیز نخواهد.



وی افزود: رعایت انصاف در روابط اجتماعی، خانوادگی و مدیریتی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تنش‌ها و ایجاد همدلی دارد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روایات اسلامی خاطرنشان کرد: در منابع دینی از انصاف به عنوان یکی از دشوارترین و در عین حال برترین اعمال یاد شده است و در کنار مواسات با مردم و یاد خدا در همه حالات قرار گرفته است.



وی تصریح کرد: در روایات آمده است که انصاف موجب کاهش اختلاف‌ها، افزایش الفت و آرامش اجتماعی و از برترین فضائل اخلاقی به شمار می‌رود.



امیرالمؤمنین(ع) چهار عرصه انصاف را تبیین کردند



رفیعی با اشاره به عهدنامه مالک اشتر اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در این منشور حکومتی بر رعایت انصاف در چهار حوزه تأکید کرده‌اند.



وی افزود: نخست انصاف با خداوند است که به معنای استفاده نکردن از نعمت‌های الهی در مسیر گناه و معصیت است.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: دوم انصاف با خویشتن است که انسان در رفتارها، وعده‌ها و مسئولیت‌های خود صادقانه قضاوت کند و از فریب دادن خود بپرهیزد.



وی گفت: سوم انصاف با مردم و چهارم انصاف با خانواده و زیردستان است که مدیران و مسئولان نیز موظف هستند در برخورد با مجموعه تحت مدیریت خود این اصل را رعایت کنند.



رفیعی خاطرنشان کرد: کسی که از نعمت‌های خداوند برای نافرمانی استفاده می‌کند، در حقیقت با پروردگار خود منصفانه رفتار نکرده است، زیرا خداوند نعمت را برای رشد و هدایت انسان در اختیار او قرار داده است.



امام حسین(ع) سپاه کوفه را به انصاف دعوت کرد



وی با اشاره به رفتار مردم کوفه با امام حسین(ع) گفت: یکی از مصادیق روشن بی‌انصافی، رفتار کوفیانی بود که ابتدا برای حضور امام نامه نوشتند و سپس همان حضرت را در محاصره قرار دادند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: امام حسین(ع) در روز عاشورا از آنان خواستند منصفانه قضاوت کنند و به این پرسش پاسخ دهند که جرم ایشان چه بوده و چرا باید به شهادت برسند.



وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که در سپاه عمر سعد حضور داشتند، خود از دعوت‌کنندگان امام به کوفه بودند و این موضوع نشان‌دهنده فاصله گرفتن آنان از انصاف و حقیقت بود.



رفیعی با اشاره به سخنان حر بن یزید ریاحی پس از توبه اظهار کرد: حر نیز در خطاب به مردم کوفه، آنان را به سبب دعوت امام و سپس رویارویی با ایشان سرزنش کرد و این رفتار را نشانه بی‌وفایی و بی‌انصافی دانست.



انصاف حتی در برابر دشمن باید رعایت شود



وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین گفت: هنگامی که سپاه معاویه آب فرات را بر لشکر امام علی(ع) بست، نیروهای حضرت پس از نبرد، مسیر آب را آزاد کردند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: با وجود این، امیرالمؤمنین(ع) اجازه ندادند آب بر سپاه دشمن بسته شود و دستور دادند همه بتوانند از آب استفاده کنند.

وی بیان کرد: این رفتار نشان می‌دهد که انصاف و اخلاق اسلامی حتی در مواجهه با دشمن نیز نباید فراموش شود.



رفیعی همچنین با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره نساء اظهار کرد: قرآن کریم به پیامبر اکرم(ص) دستور می‌دهد که هرگز از خائنان حمایت نکند، حتی اگر طرف مقابل مسلمان و فرد مظلوم یک غیرمسلمان باشد.



وی ادامه داد: این آموزه قرآنی نشان می‌دهد که حق‌مداری و انصاف، فراتر از وابستگی‌های قومی، مذهبی و سیاسی است.



بی‌انصافی‌های امروز یادآور رفتار دشمنان اهل بیت(ع) است



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به جنایات صورت گرفته علیه ملت ایران و مردم منطقه گفت: حمله به غیرنظامیان، دانش‌آموزان، مراکز خدماتی و شخصیت‌های دینی و علمی از مصادیق آشکار بی‌انصافی و نقض اصول انسانی است.



وی افزود: تاریخ همواره درباره چنین رفتارهایی قضاوت خواهد کرد و ملت‌ها این ظلم‌ها را فراموش نخواهند کرد.



رفیعی همچنین بر ضرورت رعایت انصاف در قضاوت، نوشتار، گفتار، فعالیت‌های رسانه‌ای و حتی دعا کردن تأکید کرد و گفت: انسان مؤمن باید در همه عرصه‌های زندگی از نگاه منصفانه برخوردار باشد.



علی‌اکبر(ع) جلوه‌ای از ادب و شباهت به پیامبر(ص) بود



وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شب هشتم محرم که به حضرت علی‌اکبر(ع) منسوب است، اظهار کرد: فرزند سیدالشهدا(ع) از نظر اخلاق، گفتار و رفتار بیشترین شباهت را به پیامبر اکرم(ص) داشت.



استاد حوزه علمیه قم افزود: حضرت علی‌اکبر(ع) جوانی مؤمن، باادب، شجاع و مورد علاقه ویژه امام حسین(ع) بود و در روز عاشورا با رشادت در میدان نبرد حضور یافت.



وی با اشاره به وداع جانسوز حضرت علی‌اکبر(ع) با امام حسین(ع) گفت: منابع تاریخی و مقاتل، صحنه‌های بسیار تأثیرگذاری از لحظات پایانی زندگی این جوان رشید بنی‌هاشم نقل کرده‌اند که از جانسوزترین وقایع عاشورا به شمار می رود.