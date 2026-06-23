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۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۹

پروازهای فرودگاه شهدای ایلام از شنبه هفته آینده برقرار می‌شود

پروازهای فرودگاه شهدای ایلام از شنبه هفته آینده برقرار می‌شود

ایلام - مدیر فرودگاه شهدای ایلام از بازگشت این فرودگاه به چرخه عملیاتی و برقراری مجدد پروازهای مسافری از روز شنبه هفته آینده خبر داد.

محمد تقی سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام‌شده از طریق سازمان هواپیمایی کشوری با نهادهای امنیتی و نظامی، فرودگاه شهدای ایلام به چرخه عملیاتی برگشته است و از تاریخ ۶ تیر ماه، پروازهای مسافری در این فرودگاه برقرار خواهد شد.

وی افزود: در مرحله نخست، یک شرکت هواپیمایی دو پرواز در هفته در روزهای شنبه و سه‌شنبه انجام خواهد داد و زمان پروازها به این صورت است که پرواز از تهران ساعت ۵ صبح انجام شده و ساعت ۶:۳۰ وارد فرودگاه ایلام می‌شود و سپس پرواز ایلام به مقصد تهران انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 6868469

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