محمد تقی سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام‌شده از طریق سازمان هواپیمایی کشوری با نهادهای امنیتی و نظامی، فرودگاه شهدای ایلام به چرخه عملیاتی برگشته است و از تاریخ ۶ تیر ماه، پروازهای مسافری در این فرودگاه برقرار خواهد شد.

وی افزود: در مرحله نخست، یک شرکت هواپیمایی دو پرواز در هفته در روزهای شنبه و سه‌شنبه انجام خواهد داد و زمان پروازها به این صورت است که پرواز از تهران ساعت ۵ صبح انجام شده و ساعت ۶:۳۰ وارد فرودگاه ایلام می‌شود و سپس پرواز ایلام به مقصد تهران انجام خواهد گرفت.