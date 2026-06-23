جاده چالوس از ۹ صبح یک طرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، گفت: با توجه به شرایط ترافیکی موجود، از ساعت ۹ صبح سه شنبه دوم تیرماه محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب از مبدأ مرزنآباد اعمال شده است.
وی افزود: بر این اساس، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب) در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع شده و همزمان تردد خودروها از مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور به صورت یکطرفه مدیریت میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت ترافیکی با هدف تخلیه بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اجرا شده و تا زمان روانسازی تردد و کاهش حجم ترافیک ادامه خواهد داشت.
سرهنگ محبی با توصیه به رانندگانی که قصد سفر به استانهای شمالی کشور را دارند، گفت: مسافران میتوانند برای رسیدن به مقصد از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه و همچنین محور قزوین ـ رشت استفاده کنند.
وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای احتمالی محورهای مواصلاتی را از طریق منابع رسمی پلیس راهور و سامانههای اطلاعرسانی دریافت کنند تا از بروز معطلی در مسیر جلوگیری شود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا، از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در اجرای محدودیتهای ترافیکی داشته باشند.
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