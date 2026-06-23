به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگکننده فراجا با اشاره به نقش برجسته برخی از شهدای فراجا در حوزه خدمات گذرنامه و اسناد مسافرتی افزود: این عزیزان با بهرهگیری از خلاقیت، نوآوری و توسعه سامانههای هوشمند، بهویژه سامانه «سجاد»، خدمات ارزندهای را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کردند و زمینه تسهیل تردد میلیونها زائر اربعین را فراهم ساختند.
وی تصریح کرد: روحیه تعاملی بالا، توانمندی حرفهای و حسن اعتماد ایجاد شده از سوی این شهدا موجب شده بود که مسئولان جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولان کشور عراق به پیشنهادها و ابتکارات آنان اعتماد داشته باشند و بسیاری از طرحهای ارائه شده در کوتاهترین زمان ممکن مورد پذیرش و اجرا قرار گیرد.
جانشین معاون هماهنگکننده فراجا خاطرنشان کرد: پیش از استقرار سامانههای هوشمند، زائران در مرزها با ایستایی طولانی و شرایط دشوار مواجه بودند، اما با اجرای طرحهای نوآورانه و هوشمندسازی فرآیندها، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف شد و خدماترسانی به زائران ارتقا یافت.
سردار شرفی همچنین با اشاره به آمادگی فراجا برای مأموریت بزرگ اربعین حسینی گفت: ارائه خدمات گذرنامه زیارتی، گذرنامه خادم و تسهیل امور مرتبط با اتباع خارجی از جمله اقداماتی است که در چارچوب قرارگاه اربعین سالار شهیدان دنبال میشود و مرزبانان و کارشناسان فراجا نیز با تعامل مستمر با طرف عراقی برای اجرای هرچه بهتر این مأموریت تلاش میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: یاد و راه شهدای فراجا چراغ مسیر خدمترسانی به مردم و زائران اهلبیت(ع) است و این عزیزان با عملکرد ماندگار خود، الگویی ارزشمند برای نسلهای آینده کارکنان فراجا به شمار میروند
جانشین معاون هماهنگکننده فراجا در نخستین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه فراجا با رژیم صهیونیستی و آمریکا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، گفت: این شهدا با روحیه ایثار، خلاقیت و توسعه سامانههای هوشمند، نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران اربعین و ارتقای خدمات مرزی ایفا کردند.
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