افشین سفاهن، رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح دستاوردهای سفر هیئت وزارت علوم به بلاروس و حضور در همایش وزرای آموزش و علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پرداخت.
وی با اشاره به سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه به بلاروس گفت: برای شرکت در همایش وزرای آموزش و علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همراه وزیر علوم سفری به کشور بلاروس داشتیم و طی دو روز در جلسات، همایشها و پنلهای مختلف حضور یافتیم.
سفاهن افزود: در این نشستها دیدگاههای مختلفی از سوی کشورهای عضو مطرح شد. محور اصلی سخنان هیئت ایرانی، تجاوز صورتگرفته به دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین شهادت دانشمندان ایرانی بود. در این راستا، وزیر علوم تصاویری از این حوادث ارائه کرد و با طرح موضوع، روشنگریهای لازم در جمع شرکتکنندگان انجام شد.
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به دیگر محورهای این نشست اظهار کرد: موضوعات مرتبط با فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، تشکیل کارگروههای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای کشورهای عضو نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین، ترکمنستان، قزاقستان و بلاروس در این همایش حضور داشتند، گفت: در حاشیه این برنامه، بازدیدی از مراکز علمی و آموزشی بلاروس انجام شد. در این بازدید، با اقدامات این کشور در حوزه فناوری و مهارتآموزی دانشآموزان آشنا شدیم؛ برنامههایی که از مقاطع ابتدایی آغاز میشود و با هدف آمادهسازی دانشآموزان برای ورود به دانشگاهها دنبال میشود.
سفاهن ادامه داد: ظرفیتها و توانمندیهای علمی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشستها تشریح شد و طرفین بر تداوم تعاملات و رفتوآمدهای علمی و دانشگاهی تأکید کردند.
وی همچنین به برگزاری نشست روسای دانشگاههای عضو اشاره کرد و گفت: در این چارچوب، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه منتخب ایران در جلسات مشترک روسای دانشگاههای عضو حضور یافت. در پایان این نشستها نیز گفتوگوهای دوجانبه و چندجانبه انجام شد و یک یادداشت تفاهم به امضا رسید.
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم خاطرنشان کرد: از مهمترین نتایج این همایش، گنجاندن بندی در بیانیه پایانی برای محکومیت حمله به مراکز علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران بود که با حمایت اعضا به تصویب رسید.
به گزارش مهر، دهمین نشست وزیران آموزش و علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روز سهشنبه شانزدهم ژوئن با میزبانی بلاروس در شهر مینسک آغاز به کار کرد. این اجلاس که با هدف توسعه همکاریهای چندجانبه علمی، فناوری و آموزشی در منطقه برگزار میشود، میزبان هیئتهای عالیرتبه از کشورهای عضو است.
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