افشین سفاهن، رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، از تداوم برخوردهای قضایی و حقوقی با متخلفان این حوزه خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در مقابله با تخلفات علمی گفت: مبارزه با پدیده فروش پایاننامه، سرقت علمی و تخلفات مرتبط، از مدتها قبل در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و همچنان با جدیت دنبال میشود. این موضوع یکی از خطوط قرمز نظام آموزش عالی کشور به شمار میرود.
سفاهن افزود: در حال حاضر چندین پرونده در این زمینه در قوه قضاییه در حال رسیدگی است. در بخشی از این پروندهها احکام صادر شده و تعدادی از افراد متخلف نیز دستگیر شدهاند. سایر پروندهها نیز در مراحل رسیدگی قرار دارند که عمدتاً مربوط به فعالیت در حوزه فروش پایاننامه و آثار علمی است.
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به فعالیت برخی مؤسسات و شرکتهای غیرمجاز در حوزه جذب دانشجو اظهار کرد: علاوه بر مقابله با تخلفات علمی، با افرادی که تحت عناوین مختلف و با وعدههای واهی اقدام به جذب دانشجو میکنند نیز برخورد شده است. این افراد با سوءاستفاده از علاقه داوطلبان به تحصیل در رشتهها و دانشگاههای معتبر، ادعاهایی مطرح میکنند که فاقد پشتوانه قانونی و اجرایی است.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته مواردی از فعالیت شرکتهای جعلی شناسایی شد که مدعی ارائه خدمات پذیرش و هدایت تحصیلی بودند. این مجموعهها شناسایی و اقدامات لازم برای برخورد با آنها انجام شد.
سفاهن به داوطلبان و خانوادهها توصیه کرد: پیش از استفاده از خدمات مؤسسات مشاورهای، نسبت به بررسی و احراز اصالت آنها اقدام کنند
وی گفت: ضروری است متقاضیان، اعتبار و مجوز فعالیت این مراکز را به دقت بررسی و تنها از خدمات مراکز رسمی و دارای صلاحیت استفاده کنند. وزارت علوم نیز آمادگی دارد در زمینه تأیید اصالت و اعتبار این مراکز، راهنماییهای لازم را ارائه دهد.
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