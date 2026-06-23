کشف ۶ همت احتکار کالای اساسی و دارو در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: طرح ضربتی مقابله با اخلالگران نظام توزیع با هدف تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم در استان اجرا شد که خوشبختانه با همکاری دستگاه قضایی به نتایج چشمگیری انجامید.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با بازرسی از ۸۰۰ واحد صنفی، موفق به شناسایی و کشف انبارهای احتکار در نقاط مختلف استان شدند. بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ تُن کالای اساسی شامل برنج، روغن خوراکی، شکر و آرد، همچنین ۱۵ میلیون قلم داروی حیاتی، ۱۰۰ میلیارد تومان مصالح ساختمانی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ تُن مواد اولیه صنعتی ویژه صنایع پلاستیک از این انبارها کشف و ضبط گردید.

سردار امجدیان مجموع ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این کشفیات ضربهای سنگین به شبکههای سازمانیافته احتکار در منطقه وارد کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه ۱۱ پرونده کلان تشکیل و تمامی متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند. از شهروندان درخواست میشود موارد مشکوک به احتکار و گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.