تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۱۱ مصدوم و دو فوتی برجا گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در محور تسوج - سلماس گزارشی مبنی بر واژگونی سمند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات دریافت شد.

‌وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال‌احمر سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند واین حادثه یک مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.

‌وی ادامه داد: در محور ارومیه به سلماس نیز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پژو ۲۰۶ دریافت شد و نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: این حادثه یک فوتی و ۴مصدوم داشت که فوتی بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد و مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

‌محبوبی ادامه داد: در پی واژگونی یک دستگاه سواری سمند در محور چالدران - خوی یک نفر فوت و یک نفر مصدوم شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در محور ارومیه به سلماس گزارشی مبنی بر واژگونی سمند دریافت شد، گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

‌محبوبی اضافه کرد: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.