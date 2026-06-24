تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی ۳۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع ۹ حادثه ترافیکی روز چهارشنبه خبر داد و اظهار کرد: در اثر ۹ حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان ۳۰ نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.
وی افزود: در این عملیاتها ۳۰ نیروی امدادی در قالب ۱۰ تیم شرکت کردند و به ۴۵ نفر از حادثه دیدگان خدمت رسانی شد.
مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمکدار سبک در عملیاتها به کار گرفته شد.
محبوبی گفت: از هم استانی های خواهشمندیم با توجه به تعطیلات آخر هفته و شلوغی محورهای مواصلاتی در رانندگی های خود ضمن رعایت سرعت مطمئنه،از ایمنی وسائل نقلیه خود نیز اطمینان حاصل نمایند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.
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