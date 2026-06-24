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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۲

تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی ۳۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

تصادفات رانندگی در آذربایجان غربی ۳۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: تصادفات رانندگی روز چهارشنبه در استان ۳۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع ۹ حادثه ترافیکی روز چهارشنبه خبر داد و اظهار کرد: در اثر ۹ حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان ۳۰ نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۳۰ نیروی امدادی در قالب ۱۰ تیم شرکت کردند و به ۴۵ نفر از حادثه‌ دیدگان خدمت رسانی شد.

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در عملیات‌ها به کار گرفته شد.

محبوبی گفت: از هم استانی های خواهشمندیم با توجه به تعطیلات آخر هفته و شلوغی محورهای مواصلاتی در رانندگی های خود ضمن رعایت سرعت مطمئنه،از ایمنی وسائل نقلیه خود نیز اطمینان حاصل نمایند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.

کد مطلب 6870160

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