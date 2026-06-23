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۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۵

وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور آرادان به سرخه؛ ۱۲ نفر مصدوم شدند

وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور آرادان به سرخه؛ ۱۲ نفر مصدوم شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف زنجیره‌ای سه خودروی پژو ۴۰۵، پیکان و پژو پارس در محور آرادان به سرخه خبر داد و گفت: این حادثه ۱۲ مصدوم برجای گذاشته است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره ای بامداد روز سه شنبه در کیلومتر هفت محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: در این حادثه سه خودرو پژو ۴۰۵، پیکان و پژو پارس با یکدیگر برخورد کردند.

وی با تاکید به اینکه امدادگران پایگاه آرادان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه ۱۲ مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه هشت نفر در صحنه تصادف سرپایی مداوا شدند، اضافه کرد: مابقی افراد توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان تاکید کرد: استراحت به موقع، تمرکز کافی، توجه به جلو، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تنها راه های پیشگیری از این حوادث تلخ و تضمین کننده سلامت سفر است.

کد مطلب 6868458

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