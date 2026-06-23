به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با صدور اطلاعیهای بر عدم تغییر زمانبندی برگزاری امتحانات نهایی تأکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است: برنامه برگزاری امتحانات نهایی بدون هیچگونه تغییر به قوت خود باقی است.
بر این اساس، امتحانات نهایی پایه یازدهم دوره متوسطه از تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه از تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه اعلامشده برگزار خواهد شد.
برنامه امتحانی پایه یازدهم
برنامه امتحانی پایه دوازدهم
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