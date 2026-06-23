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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

برنامه امتحانات نهایی بدون هیچ‌گونه تغییر برگزار می‌شود

برنامه امتحانات نهایی بدون هیچ‌گونه تغییر برگزار می‌شود

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد: بر این اساس، امتحانات نهایی پایه یازدهم از ۲۰ تیر ۱۴۰۵ و پایه دوازدهم از ۲۱ تیر ۱۴۰۵ طبق برنامه اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای بر عدم تغییر زمان‌بندی برگزاری امتحانات نهایی تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: برنامه برگزاری امتحانات نهایی بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی است.

بر این اساس، امتحانات نهایی پایه یازدهم دوره متوسطه از تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه از تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانی پایه یازدهم

برنامه امتحانات نهایی بدون هیچ‌گونه تغییر برگزار می‌شود

برنامه امتحانی پایه دوازدهم

برنامه امتحانات نهایی بدون هیچ‌گونه تغییر برگزار می‌شود

کد مطلب 6868596

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