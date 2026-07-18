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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

برگزاری امتحانات ۴ استان جنوب کشور مشخص شد

برگزاری امتحانات ۴ استان جنوب کشور مشخص شد

ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان در روزهای یکشنبه و دوشنبه، مورخ ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، مورخ ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ صرفاً در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می‌گردد.

بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان‌ها و امتحانات بعدی استان‌های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6891154

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