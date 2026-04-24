به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: زمان ثبت‌نام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام می‌شود و دفترچه راهنمای ثبت‌نام، شرایط و ضوابط آزمون سراسری ۱۴۰۵ هم‌زمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام منتشر خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری آزمون‌های سال ۱۴۰۵ یادآور شده بود: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با عادی شدن شرایط کشور و پس از برگزاری آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرده بود: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی آزمون سراسری لازم است امتحانات سراسری پایه های یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شود و نتایج آن در اختیار سازمان سنجش قرار بگیرد و پس از برگزاری آزمون های نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم درباره چگونگی برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

همچنین در این زمینه مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآور شده است: هر موقع که مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم را برای برگزاری آزمون‌ها بدهند حداقل ۱۵ روز بعد امتحانات نهایی برگزار می‌شود و اگر تغییری در زمان‌ اتفاق بیافتد با همکاری نهادهایی که تصمیم گیرندگان اصلی هستند، انجام می‌شود. البته با وزارت علوم به جهت بحث کنکور در همراهی و همکاری هستیم و در طول این مدت هم پیگیری‌ها انجام شده است.

به گزارش مهر، ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۵ که پیش از این قرار بود در اسفندماه ۱۴۰۴ انجام گیرد با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی سوم به تعویق افتاده است. پیش از این زمان برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده بود و هنوز درباره تغییر یا عدم تغییر زمان کنکور اطلاع رسانی صورت نگرفته است.