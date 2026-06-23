اطلاعات اپل و تسلا از «تاتاالکترونیکس» سرقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، شرکت «تاتا الکترونیکس» ، یک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی و نیمه رسانا و همچنین تامین کننده کلیدی اپل و تسلا چند هفته پس از انتشار فایل‌هایی در یک انجمن هکری که ظاهرا از این شرکت به دست آمده بود، افشای اطلاعات را تایید کرد.

تاییدیه نشت اطلاعات در حالی منتشر شده که در آگهی درج‌شده در یک انجمن هکری ادعا شده بیش از ۶۳۰ گیگابایت داده که ظاهرا از شرکت «تاتا الکترونیکس» (Tata Electronics) به سرقت رفته، برای فروش عرضه شده است. این مجموعه شامل بیش از ۲۰۴٬۳۰۰ فایل می‌شود. با بررسی نمونه‌ای از این فایل‌ها به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها شامل مشخصات فنی تامین‌کنندگان اپل و اسناد مربوط به تولید تسلا هستند. با این حال، اصالت، منشا و کامل بودن این داده‌ها به‌طور مستقل قابل تأیید نبوده است.

به گفته یک محقق امنیت سایبری، داده های تبلیغ شده در انجمن مذکور شامل ایمیل های اوت لوک، اطلاعات مرتبط با SAP و اسنادی مرتبط با برخی از مشتریان تاتا از جمله اپل و تسلا بوده است.

شرکت هندی مذکور در سال ۲۰۲۰ میلادی تاسیس شده و به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی در تلاش هند برای گسترش تولید محصولات الکترونیکی و نیمه رسانا طاهر شده است. «تاتاالکترونیکس» واحدهایی در سراسر هند دارد و بیش از۷۵ هزار کارمندان را استخدام کرده است.

این تولید کننده با شرکت های جهانی از جمله اپل، اینتل، کوالکام وتسلا قرارداد بسته تا زنجیره ذخایر آنها را فراتر از چین متنوع سازی کند.