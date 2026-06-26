توسعه دیتا سنترهای هوش مصنوعی قیمت مک بوک وآی پد را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت دلیل تصمیم خود را افزایش قابل توجه هزینههای حافظه و فضای ذخیرهسازی دانست که به دنبال رشد سریع فناوری هوش مصنوعی به وجود آمده است.
این افزایش قیمتها که نخستین اقدام عملی پس از هشدارهای مکرر تیم کوک درباره افزایش هزینهها محسوب میشود ، به کاهش ارزش بیش از ۴.۷ درصدی سهام اپل در بازار بورس شد.
در وبسایت اپل در آمریکا، میزان افزایش قیمتها بین ۳۰ تا ۳۰۰ دلار بوده است. برای مثال، مدل ۱۴ اینچی مکبوک پرو که قبلا با قیمت ۱۷۰۰ دلار فروخته میشد، اکنون دو هزاردلار قیمت دارد. همچنین قیمت آی پد ایر از ۶۰۰ دلار به ۷۵۰ دلار افزایش یافته است.
قیمت دستگاه پخش آنلاین Apple TV نیز از ۱۳۰ دلار به ۲۰۰ دلار رسیده است.با این حال، فعلاً قیمت آیفون که اصلیترین منبع درآمد اپل به شمار میرود بدون تغییر باقی مانده است.
سخنگوی اپل در بیانیهای که برای چندین رسانه ارسال شد، گفت:گسترش سریع دیتاسنترهای هوش مصنوعی باعث افزایش بیسابقه تقاضا برای حافظه و فضای ذخیرهسازی شده است. تا به حال هرگز شاهد چنین افزایش شدید و سریعی در قیمت قطعات نبودهایم.
این غول فناوری که در سال مالی گذشته به رکورد درآمد ۴۱۶ میلیارد دلار دست یافته بود، تأکید کرد تاکنون تلاش کرده است مشتریان خود را از این افزایش هزینهها مصون نگه دارد، اما دیگر امکان ادامه این کار را ندارد.
هفته گذشته، تیم کوک در گفتوگو با روزنامه والاستریت ژورنال زمینه را برای این تصمیم فراهم کرده بود و گفته بود که افزایش قیمتها «اجتنابناپذیر» هستند.
اودر این باره گفته بود: در شرایطی که مصرفکنندگان به دستگاهها نیاز دارند، عرضه کاهش یافته و شرکتهای تولیدکننده حافظه نیز افزایشهای سنگین قیمت را به مشتریان منتقل میکنند.
کوک این جهش قیمتها را به یک سیل بیسابقه در صد سال اخیر تشبیه کرد.
رشد سریع دیتاسنترهای هوش مصنوعی باعث شده قیمت تراشههای حافظه وRAM به شدت افزایش یابد. از آنجا که این قطعات تقریباً در همه دستگاههای الکترونیکی استفاده میشوند، از اواخر سال ۲۰۲۵ تاکنون قیمت آنها در هر فصل دستکم ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مدیریت پیامدهای این وضعیت در اپل بر عهده «جان ترنوس» خواهد بود.او قرار است از اول سپتامبر به عنوان جانشین تیم کوک و مدیرعامل جدید شرکت شود.
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