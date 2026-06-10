پیام رسان دولت فرانسه هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، «آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه» (ANSSi) در هفتم ژوئن ۲۰۲۶ میلادی متوجه شد این پلتفرم پیام رسانی رمزگذاری شده به خطر افتاده و همین امر به تحقیقات «اداره امور دیجیتال فرانسه» (DINUM) که این اپ را توسعه داده و مدیریت می کند، منجر شد.

در بیانیه numerique.gov وب سایت مربوط به استراتژی دیجیتال فرانسه تایید شده حسابی که این حمله را انجام داده شناسایی و مسدودشده است. اطلاعات دقیقی که استخراج شده، هم اکنون تحت بررسی است اما پیامی به تمام کاربران Tchap ارسال و به آنها یادآوری شده محتوای چت روم های عمومی رمزگذاری شده، نیست.

هرچند DINUM به طور معمول منشا حمله را به طور عمومی بیان نمی کند اما نشریه «بلیپینگ کامپیوتر» گزارش داده هکر مذکور مسئولیت را قبول و برخی از فایل های سرقت شده را به اشتراک گذاشته است. هکر علاوه بر اطلاعات LDAP، حدود ۱۴ گیگابایت اسناد و فایل های اشتراک گذاری شده توسط کارمندان دولتی با استفاده از اپ مذکور در کنار آدرس های ایمیل و داده های عمومی سازمانی را سرقت کرده است. اطلاعات LDAP، نام‌های کاربری و رمزهای عبور استانداردی هستند که برای تأیید هویت کاربر در سرویس دایرکتوری مرکزی یک سازمان استفاده می‌شوند.

Tchap پیامرسان دولتی فرانسوی است که براساس پروتکل «ماتریکس» بنا و به طور خاص برای بخش عمومی فرانسه طراحی شده که گفتگوهای خصوصی آن به طور سر به سر رمزگذاری شده اند.

این سرویس در سال ۲۰۱۹ میلادی راه اندازی شده و رویداد امنیت سایبری اخیر در حالی رخ داده که فرانسه سعی دارد از اتکا به نرم افزارهای خارجی که داخل خاکش توسعه نیافته اند، دوری کند. در همین راستا فرانسه به جای ویندوز از لینوکس در سیستم های دولتی استفاده می کند و قصد دارد از سال آینده سرویس های «زوم» و «تیمز» را با یک برنامه داخلی جایگزین کند. همچنین این کشور قصد دارد به جای گوگل از موتور جستجوی داخلی خود به نام Qwant استفاده کند.