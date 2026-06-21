هک سیستم هشدار برزیل برای ارسال «نفرت از بشریت» به کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت برزیل مشکوک است که یک حمله سایبری در اوایل روز شنبه به وقت این کشور، هشداری غیرمجاز به تمام کاربران موبایل در بخش های مختلف فرستاد.

«دبیرخانه ملی حفاظت و دفاع مدنی» برزیل در بیانیه ای اعلام کرد سیستم هشدار به شهروندان پس از ارسال واژه misanthropy به معنای نفرت از بشریت به کاربران در ایالت های مختلف این کشور در ساعت ۱:۳۰ دقیق بامداد به وقت محلی از دسترس خارج شده است.

ارسال این هشدار غیرمجاز از راه دور دستور داده شده است و پلیس فدرال مشغول تحقیق درباره آن است. همچنین سیستم هشدار در سریع ترین زمان ممکن دوباره احیا می شود.