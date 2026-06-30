اسرار آیفون ۱۸پرو در وب تاریک افشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این افشاگری ، کسب وکار به دقت ساماندهی شده و مبتنی بر مذاکرات پیچیده برای ساخت آیفون را تهدید می کند. این درحالی است که اپل آیفون را با اتکا به شبکه ای گسترده و درهم تنیده از تامین کنندگان در سراسر جهان مونتاژ می کند. همچنین این رویداد ممکن است روی رابطه اپل و تاتا تاثیر بگذارد، زیرا بیشتر توافقات تامین‌کنندگان به شدت توسط اپل محافظت می‌شوند و همچنین می‌تواند به رقبا، جاعلان و فروشندگان خود دیدگاهی درباره اینکه چه کسی چه بخشی را تولید می کند، بدهد.

تاتا که قطعات را تامین می کند و هم به عنوان یک پیمانکار آیفون را می سازد، به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان دستگاه های اپل خارج از چین ظاهر شده است. این فرایند سنگ بنای تلاش های نارندا مودی نخست وزیر هند در جهت آن است که این کشور را به یک قطب تولید محصولات الکترونیک تبدیل کند.

پیش از این گزارش شده بود گروه هکری «ورد لیکس» بیش از ۲۰۰ هزار فایل از تاتا الکترونیکس سرقت و در وب تاریک عرضه کرده است. این فایل ها حاوی اسناد طراحی قطعات آیفون های قدیمی و بخش هایی از تسلا بود که هر دو از مشتریان تاتا الکترونیکس به حساب می آیند. این فایل ها شامل اسناد شرکت تایوانی TSMC و کوالکام نیز می شود که هر دو قطعاتی از آیفون را می سازند.

اسناد جدید بررسی شده، نشان می‌دهند که دست‌کم شش پرونده وجود دارد که بسیاری از اجزای مدل‌های آیفون ۱۸ پرو را به شرکت‌های تامین‌کننده خاص آنها مرتبط می‌ کند. این موارد شامل جزئیات تراشه‌های موجود روی برد اصلی و همچنین بخش‌هایی از باتری و دوربین‌هاست.

اپل این اطلاعات را حساس قلمداد می کند و نگران اشتراک گذاری آنها در وب تاریک است زیرا آنها به مدل های عرضه نشده تعلق دارند. این داده ها تامین کنندگانی از قطعات آیفون را نشان می دهد که اپل در مجموعه اطلاعات عمومی تهیه کنندگان ارائه نمی کند.

در کل اسناد صدها قطعه در مدل های آیفون ۱۸ پرو را توضیح می دهد. این سوابق همچنین نشان می‌دهد که اپل در کجا از چندین تامین‌کننده قطعه تهیه می‌کند و در کجا تنها به تعداد کمی از آنها متکی است، که این امر هم اهرم چانه‌زنی و هم آسیب‌پذیری‌های آن را آشکار می‌کند.