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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

برای جبران پیامدهای جنگ با ایران؛

ترامپ: شرکت‌های خودروسازی در آمریکا سلاح تولید خواهند کرد!

ترامپ: شرکت‌های خودروسازی در آمریکا سلاح تولید خواهند کرد!

بعد از کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا به ویژه موشک های پاتریوت در جریان جنگ با ایران رئیس جمهور این کشور برای استفاده از شرکت های خودروسازی در مسیر تولید سلاح به تکاپو افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: ما کارخانه های مختلفی را در سراسر کشور می سازیم. آنها با شرکت هایی مانند جنرال موتورز و فورد رایزنی می کنند. می دانم که جنرال موتورز در حال حاضر خواهان تولید سلاح است. ما سلاح از جمله پاتریوت، تاماهاک و دیگر تجهیزات تولید خواهیم کرد.

وی اضافه کرد که به دنبال برگزاری یک نشست با نمایندگان بزرگترین تولید کنندگان سلاح در آمریکا طی ۲۴ ژوئن جاری است تا موضوع افزایش تولیدات نظامی را بررسی کند.

ترامپ گفت: برخی شرکت های خودروسازی اگر قدرت تولیدی مازاد داشته باشند توافقنامه های تولید موشک ها به ویژه پاتریوت را امضا می کنند. ما می خواهیم مطمئن شویم که همواره تعداد زیادی از آنها را در اختیار داریم.

لازم به ذکر است که مهمات و ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جنگ با ایران به ویژه موشک های پاتریوت که بسیار گران قیمت هستند و در طول سال تنها تعداد محدودی از آنها تولید می شود به شدت کاهش پیدا کرد.

کد مطلب 6868616

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