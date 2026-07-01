کاخ سفید: گفتگوها درباره توافق با ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقام کاخ سفید بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران به فاکس نیوز اعلام کرد: چه این یادداشت تفاهم (میان تهران و واشنگتن) موفق شود چه نشود، ما راه را برای خلع سلاح هسته‌ای ایران هموار کرده‌ایم!

وی سپس اضافه کرد: مذاکرات در مورد توافق با ایران ادامه دارد. تیم‌های فنی در حال بحث در مورد تمام مفاد یادداشت تفاهم با ایران هستند. رئیس جمهور ترامپ راه‌حل‌های دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد و معتقد است که هم ما و هم ایران فرصتی برای رسیدن به یک توافق خوب داریم.رئیس جمهور ترامپ به صراحت گفته بود که اگر ایران به سمت ما شلیک کند، ما هم متقابلاً پاسخ خواهیم داد.