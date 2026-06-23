به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: محدودیتهای ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اجرا خواهد شد.
وی افزود: مسیرهای دارای انسداد کامل شامل تقاطع شهدا و مجموعه امیرچقماق به سمت مسجد روضه محمدیه (مسجد حظیره) و سهراه مهدی به سمت مسجد روضه محمدیه مسدود خواهد شد.
دستوار ادامه داد: مسیرهای دارای محدودیت تردد، انسداد به صورت مقطعی شامل میدان شهید بهشتی به سمت چهار راه شهدا، امیرچقماق، تقاطع بعثت به سمت چهار راه شهدا و تقاطع بسیج، خیابان سلمان، به سمت تقاطع شهدا است.
رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: از شهروندان و عزاداران درخواست میشود از پارک خودرو در مسیرهای اعلامشده خودداری کرده و برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
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