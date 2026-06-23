نظارت ۷۸ گروه دامپزشکی بر ذبح قربانی تاسوعا و عاشورا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در ذبح دامهای قربانی افزود: رعایت ضوابط بهداشتی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام در این ایام بسیار ضروری است.
وی با اشاره به آمادگی کامل ۴۰ گروه ثابت و ۳۸ گروه سیار دامپزشکی در ۲۱ شهرستان استان برای ارائه خدمات به مردم اظهار کرد: این گروهها متشکل از ۴۸ دامپزشک، ۵۴ بازرس بهداشت گوشت و ۲۱ ناظر ذبح شرعی هستند.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی ادامه داد: همکاران این اداره کل در ایام تاسوعا و عاشورا آماده حضور در کنار دستهجات و هیاتهای حسینی برای نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی دامهای قربانی هستند.
حامی از شهروندان خواست تا در حد امکان، ذبح دامهای قربانی را در کشتارگاههای دام شهرستانها انجام دهند تا نظارتهای بهداشتی و شرعی به طور کامل در این مراکز صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بیماریهای مشترک میان انسان و دام، به ویژه تب مالت و تب کریمه کنگو که با گرم شدن هوا و افزایش فعالیت کنهها در فصول گرم سال احتمال شیوع آن بیشتر میشود، گفت: در صورت ذبح دام در محل دستهجات حسینی، شهروندان برای اطمینان از سلامت گوشت، آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه سانتیگراد) نگهداری کنند تا خطر عوامل بیماریزا کاهش یابد.
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