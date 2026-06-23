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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

نظارت ۷۸ گروه دامپزشکی بر ذبح قربانی تاسوعا و عاشورا در آذربایجان شرقی

نظارت ۷۸ گروه دامپزشکی بر ذبح قربانی تاسوعا و عاشورا در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: ۷۸ گروه ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر استان فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در ذبح دام‌های قربانی افزود: رعایت ضوابط بهداشتی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در این ایام بسیار ضروری است.

وی با اشاره به آمادگی کامل ۴۰ گروه ثابت و ۳۸ گروه سیار دامپزشکی در ۲۱ شهرستان استان برای ارائه خدمات به مردم اظهار کرد: این گروه‌ها متشکل از ۴۸ دامپزشک، ۵۴ بازرس بهداشت گوشت و ۲۱ ناظر ذبح شرعی هستند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی ادامه داد: همکاران این اداره کل در ایام تاسوعا و عاشورا آماده حضور در کنار دسته‌جات و هیات‌های حسینی برای نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی دام‌های قربانی هستند.

حامی از شهروندان خواست تا در حد امکان، ذبح دام‌های قربانی را در کشتارگاه‌های دام شهرستان‌ها انجام دهند تا نظارت‌های بهداشتی و شرعی به طور کامل در این مراکز صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بیماری‌های مشترک میان انسان و دام، به ویژه تب مالت و تب کریمه کنگو که با گرم شدن هوا و افزایش فعالیت کنه‌ها در فصول گرم سال احتمال شیوع آن بیشتر می‌شود، گفت: در صورت ذبح دام در محل دسته‌جات حسینی، شهروندان برای اطمینان از سلامت گوشت، آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد) نگهداری کنند تا خطر عوامل بیماری‌زا کاهش یابد.

کد مطلب 6868594

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