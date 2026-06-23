واکنش ترامپ به استعفای نخست وزیر انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به استعفای روز گذشته کر استارمر نخست وزیر انگلیس از سمت خود گفت: من قبلا به استارمر اعتراض کرده بودم که چرا انگلیس به جای استفاده از ذخایر نفتی بزرگ در دریای شمال به انرژی باد روی آورده است.

وی اضافه کرد: انگلیس بخش اعظمی از انرژی خود را از نروژ وارد می کند. این در حالی است که نروژ از نفت دریای شمال استفاده می کند اما انگلیس به دلایل محیط زیستی از منابع نفتی خود در این منطقه بهره نمی برد.

ترامپ در عین حال به تنش در روابط خود با استارمر در خصوص ناتو نیز اشاره کرد و گفت: رفتار وی در این خصوص با ما خوب نبود.

روز گذشته وب‌سایت شبکه «سی‌ان‌ان در گزارشی با عنوان «استارمر کجا دچار خطا شد» نوشت: با وجود اینکه کِر استارمر در انتخابات ۲۰۲۴ بریتانیا با اکثریتی قاطع پیروز شد، محبوبیت او تقریباً از همان روزهای نخست حضورش در دفتر نخست‌وزیری رو به کاهش گذاشت.

او از یک سو از سوی جریان‌های راست‌گرا به دلیل ناتوانی در مهار مهاجرت غیرقانونی مورد انتقاد قرار گرفت و از سوی دیگر چپ‌گرایان به خاطر سیاست‌های اقتصادی نامحبوبش به او حمله کردند. علاوه بر این، بسیاری از مردم در طیف‌های مختلف سیاسی معتقد بودند که استارمر از کاریزما و چشم‌انداز سیاسی روشنی برخوردار نیست. به همین دلیل، موقعیت او ماه‌هاست که به تدریج تضعیف شده است.