به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری شاهرودی صبح سه شنبه در مراسم عزاداری ماه محرم د مسجد دانشگاه قم به تبیین قواعد و سنت‌های ویژه در باب درگیری حق و باطل پرداخت و بیان داشت: بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم، پایان درگیری جبهه حق و باطل، با پیروزی قطعی و همه جانبه جریان حق و نابودی کامل جریان باطل همراه خواهد بود و این وعده تخلف ناپذیر الهی است که باطل از بین رفتنی است.

وی افزود: قرآن کریم، مسیر این درگیری را نیز به طور کامل و روشن بیان داشته است. یکی از آیاتی که این مسیر را به خوبی تبیین نموده، آیه ۱۷ سوره مبارکه رعد است که خداوند در آن به تفکیک حق و باطل می پردازند.

این استاد حوزه علمیه در تفسیر این آیات ادامه داد: «ماء» حقیقت ولایت است، حقی که از عالم بالا جاری می شود، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است همان حقیقت جاریه در عالم و ولایت دستگاه باطل، کف روی این آب است و لیکن زبد روی این آب است، دوامش هم به همین اندازه کف است.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری به بیان خصوصیات اهل باطل پرداخت و گفت: اهل باطل کسانی هستند که امکانات و سرمایه های خودشان را به جای آن که در راستای عبودیت الهی به کارگیرند، آن ها را در جهت بستن مسیر حق به کار می بندند.

میرباقری شاهرودی ادامه داد: قرآن کریم در سوره انفال می فرماید: «ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله...» لذا در نهایت جز حسرت نصیبشان نخواهد شد، چرا که سنت قطعی الهی است که باطل را یکجا جمع نموده و همه آن را باهم درهم می کوبد.

وی ضمن برشمردن خصوصیاتی از اهل جبهه باطل، قتال با اهل باطل را بر اساس سنت الهی در مسیر هدایت عالم، امری اجتناب ناپذیر دانست و بیان داشت: این قتال یک قتال همه جانبه خواهد بود البته قتال با مشرکان، اذن الهی را می خواهد و دارای مراحل و قواعدی است.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی به تشریح برخی از مراحل قتال بر اساس روایت سوم باب «صبر» کتاب شریف اصول کافی به نقل از حفص بن غیاث پرداخت و افزود: اذن الهی به قتال از همان آغاز درگیری نیست، بلکه اذن به قتال بعد از مراحلی است که یکی از این مراحل، صبر و مدارا با دوستان و استقامت در برابر دشمنان است به گونه ای که دشمن ماهیت پلید خود را به طور کامل برای مردم آشکار کند و همگان متوجه شوند که دشمنی آنها با نبی اکرم صلوات الله علیه جز از سر استکبار علی الله نیست.