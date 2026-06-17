به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در هفته پایانی خردادماه بیش از آنکه تحت تأثیر افزایش قیمتها باشد، درگیر موجی از کاهش نرخها و افت محسوس معاملات است. بررسیهای میدانی از نمایشگاههای خودرو و فعالان بازار نشان میدهد روند نزولی قیمتها که از هفتههای گذشته آغاز شده، اکنون به یکی از مهمترین ویژگیهای بازار تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افت قابل توجهی را تجربه کردهاند.
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد روند اصلاح قیمتها دیگر به یک یا دو مدل خاص محدود نیست و تقریباً تمامی بخشهای بازار را دربر گرفته است. خودروهای داخلی در هفتههای اخیر افت محسوسی -حتی تا ۳۰۰ میلیون تومان- را تجربه کردهاند و در بازار مونتاژیها نیز کاهش قیمتها در برخی محصولات به بالای ۵۰۰ صد میلیون تومان رسیده است. در همین حال، خودروهای وارداتی با بیشترین میزان افت مواجه شدهاند؛ بهطوری که فاصله قیمت برخی مدلها با رکوردهای ثبتشده در ماههای گذشته به بیش از یک میلیارد تومان میرسد. این تحولات از تغییر فضای روانی بازار و کاهش انگیزههای سرمایهگذاری در خرید خودرو حکایت دارد.
۳ عامل افت قیمت خودرو
فعالان بازار معتقدند کاهش انتظارات تورمی، افت نسبی نرخ ارز و همچنین عقبنشینی تقاضای سرمایهای از مهمترین دلایل این روند نزولی هستند. در ماههای گذشته بسیاری از خریداران با هدف حفظ ارزش سرمایه وارد بازار خودرو میشدند، اما اکنون با کاهش نگرانیها نسبت به رشد شدید قیمتها، بخش مهمی از این تقاضا از بازار خارج شده است.
گزارش میدانی از مراکز خرید و فروش خودرو نشان میدهد تعداد مراجعهکنندگان نسبت به ماههای ابتدایی سال به شکل محسوسی کاهش یافته است. فروشندگان میگویند تماس برای استعلام قیمت همچنان وجود دارد، اما خریداران واقعی کمتر از گذشته برای نهایی کردن معامله اقدام میکنند. بسیاری از مشتریان نیز تصور میکنند روند نزولی قیمتها ادامه خواهد داشت و به همین دلیل خرید خود را به تعویق انداختهاند.
این شرایط باعث شده بازار در چرخهای از رکود و کاهش قیمت گرفتار شود. از یک سو فروشندگان برای جذب مشتری ناچار به تعدیل قیمتهای پیشنهادی هستند و از سوی دیگر خریداران با امید به کاهش بیشتر نرخها از ورود به بازار خودداری میکنند. نتیجه این وضعیت، افت حجم معاملات و کاهش نقدشوندگی خودرو در بازار آزاداست.
جزئیاتی از قیمت خودرو در بازار آزاد
نگاهی به قیمتهای امروز نیز تصویری روشن از شرایط فعلی بازار ارائه میدهد. سورن پلاس XU۷P با قیمت یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ با یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان و تارا دستی V۱ با یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان در بازار معامله میشوند. در بخش خودروهای گرانتر داخلی نیز دنا پلاس اتوماتیک به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در گروه محصولات سایپا نیز ساینا S با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، کوییک RS با یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان و شاهین GL با یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان خرید و فروش میشوند. اگرچه این قیمتها همچنان در سطوح بالایی قرار دارند، اما نسبت به اوج بازار فاصله محسوسی گرفتهاند و در برخی مدلها افت چند صد میلیون تومانی ثبت شده است.
بازار خودروهای مونتاژی نیز شرایط مشابهی را تجربه میکند. هایما ۸S با قیمت چهار میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، ریرا با سه میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان، چانگان CS۳۵ مونتاژی با چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و جک SR۳ با سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان معامله میشوند. معاملهگران میگویند در این بخش از بازار، فشار فروش نسبت به ماههای گذشته بیشتر شده و بسیاری از مالکان برای تبدیل خودرو به نقدینگی حاضر به تعدیل قیمتها هستند.
به گزارش مهر، کارشناسان بازار معتقدند مهمترین نشانه فعلی، تغییر رفتار خریداران است. در شرایطی که تا چند ماه قبل ترس از افزایش قیمتها عامل اصلی خرید بود، اکنون انتظار برای افت بیشتر نرخها به عامل تعویق خرید تبدیل شده استدر شرایطی که تا چند ماه قبل ترس از افزایش قیمتها عامل اصلی خرید بود، اکنون انتظار برای افت بیشتر نرخها به عامل تعویق خرید تبدیل شده است. همین تغییر انتظارات موجب شده بازار خودرو از یک بازار هیجانی به بازاری محتاط و کمتحرک تبدیل شود.
در مجموع، بازار خودرو در هفته پایانی خردادماه را میتوان بازاری نزولی اما کممعامله توصیف کرد؛ بازاری که کاهش قیمتها در آن بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد. افت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خودروهای داخلی، کاهش حدود ۵۰۰ میلیون تومانی برخی خودروهای مونتاژی و ریزش تا یک و نیم میلیارد تومانی خودروهای وارداتی نشان میدهد فشار اصلاح قیمتها همچنان ادامه دارد. با این حال، فعالان بازار معتقدند تعیین مسیر آینده قیمتها بیش از هر چیز به روند نرخ ارز، تحولات اقتصادی و بازگشت یا عدم بازگشت تقاضا به بازار وابسته خواهد بود.
نظر شما