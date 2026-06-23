برپایی عزاداری محرم در ۴۰۰ شهر نیجر و نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال مراسم عزاداری محرم در نیجر و نیجریه به بیش از ۴۰۰ شهر و شهرستان گسترش یافت که توسط جنبش اسلامی به رهبری ابراهیم یعقوب زکزاکی سازماندهی شده بود.
در بیشتر ایالتهای نیجریه، از جمله کادونا، کانو، کاتسینا، زامفارا، سوکوتو، یوبه، بورنو، آداماوا، باوچی و لاگوس، و همچنین پایتخت، آبوجا، مراسمی به این مناسبت برگزار شد. در نیجر، این مراسم در شهرهای مارادی، کونی و نیامی نیز برگزار شد و به این مناسبت ابعاد منطقهای بخشید که از مرزهای شهرها یا ایالتها فراتر میرود.
برنامههای عاشورا محدود به مجالس عزاداری و سخنرانیهای مذهبی نیست. این برنامهها شامل فعالیتهای متنوعی است که جنبههای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی را با هم ترکیب میکنند؛ مانند بازسازی وقایع کربلا، مرثیهخوانی و اشعاری درباره امام حسین(ع)، سمینارهای فکری، نماز جماعت و توزیع غذا بین شرکتکنندگان و در نتیجه حضور این مناسبت را در زندگی عمومی جوامع محلی تقویت میکند.
مباحث مطرح شده در سخنرانیها بر ابعاد فکری و اخلاقی قیام امام حسین(ع) تأکید و بر ارزشهای فداکاری، پایداری بر اصول، عدالت و مقاومت در برابر ظلم و ستم تمرکز دارد و این اصول را با واقعیتها و چالشهای معاصر پیش روی جوامع مسلمان مرتبط میکند.
گرامیداشت گسترده محرم در سال جاری، نشاندهنده توانایی جنبش اسلامی در سازماندهی رویدادهای همزمان در صدها شهر و شهرستان، در عین حفظ گفتمان دینی واحد و فعالیتهای متنوع است. این امر، ماه محرم را به یکی از برجستهترین فصول مذهبی و اجتماعی برای پیروان آن در نیجریه و نیجر تبدیل میکند.
این رویداد نشان میدهد که بزرگداشت محرم در غرب آفریقا دیگر یک رویداد محدود نیست، بلکه به مناسبتی سالانه تبدیل شده است که آگاهی مذهبی، هویت فرهنگی و مشارکت اجتماعی را با الهام از اصول انقلاب امام حسین(ع) به عنوان نمادی از اصلاح و پایبندی به حقیقت، ترکیب میکند.
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