آیین کهن زنجیرزنی جفتی میراثی زنده در عزاداری مردم ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هشتم محرم صدای گام‌های عزاداران سیاه پوش، نوای سینه زنی حسینی و طبل ماتم هیئت بزرگ چند هزار نفری «زنجیرزنان جفتی» با قدمت بیش از یک قرن در آسمان شهر ابرکوه طنین انداز شد. هر سال در صبح روز هشتم ماه محرم به جهت ماندگاری و معرفی این آیین عزاداری و همچنین ترویج فرهنگ عاشورا، تجمع هیئت‌های عزاداری در ابرکوه برگزار می‌شود.

زنجیرزنان با پوشیدن لباس‌های مشکی بلند عربی «دشداشه» و فریادهای «حسین، حسین، ابوالفضل» تواضع خود را به ساحت مقدس سالار شهیدان نشان می‌دهند و با نوای اختصاصی این هیئت همراه با طبل، شیپور و سنج به عزاداری می‌پردازند.

زنجیرزنی جفتی شهرستان ابرکوه یکی از شاخص‌ترین انواع عزاداری در کشور و حتی جهان به شمار می‌رود که از سال ۱۳۰۴ در این شهر توسط مرحوم آیت‌الله آقا میرزا عبدالغنی موسوی رجایی پس از ورود به این شهر در ۱۳۰ سال قبل یعنی در اواخر عهد ناصرالدین‌شاه قاجار هیئت عزاداری زنجیرزنی ابرکوه را در قالبی کاملاً هنری، بدیع و نوآورانه، تأسیس کرد و عزاداری ابرکوهی‌ها در کنار عزاداری «شدّه گردانی» و «جوش دور» در فهرست آثار ناملموس ملی در سال ۹۲ ثبت شد.