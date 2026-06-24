ارتباط خواب با تغییرات اولیه مغز در آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه، به رهبری مرکز سلامت دانشگاه ادیت کوان استرالیا، بر ژن آکواپورین-۴ (AQP۴) که به تنظیم حرکت مایعات در مغز کمک می‌کند، متمرکز شده است.

طبق مطالعه منتشر شده، این فرآیند از سیستم پاکسازی زباله‌های شبانه مغز پشتیبانی می‌کند که به حذف پروتئین‌های مرتبط با آلزایمر کمک می‌کند.

محققان ۱۳ نوع ژن رایج AQP۴ را در کنار الگوهای خواب گزارش شده توسط خود فرد، تصویربرداری مغز و عملکرد شناختی تجزیه و تحلیل کردند.

آنها دریافتند افرادی که حامل گونه‌های خاصی از این ژن هستند، هنگام گزارش مدت زمان خواب کوتاه‌تر، سریع‌تر دچار از دست دادن ماده خاکستری می‌شوند. برخی دیگر که مدت زمان بیشتری طول می‌کشید تا به خواب بروند، تغییرات ساختاری مغز مرتبط با کاهش حجم مغز را نشان دادند.

«آیشا میلیگان آرمسترانگ»، محقق و نویسنده این مطالعه، گفت: «یک گونه مشابه می‌تواند بسته به نحوه خوابیدن فرد، محافظ یا مضر به نظر برسد. این مهم است، زیرا خواب یکی از معدود عوامل قابل اصلاحی است که افراد می‌توانند روی آن تأثیر بگذارند.»

این تحقیق همچنین تفاوت‌هایی را در عملکرد شناختی در طول زمان در بین شرکت‌کنندگان دارای اختلالات خواب شناسایی کرد که نتایج آن بسته به گونه AQP۴ موجود، متفاوت بود.

«تنیل پورتر»، نویسنده ارشد، افزود: «نتایج از یک رویکرد هدفمندتر و شخصی‌سازی‌شده‌تر برای پیشگیری از آلزایمر پشتیبانی می‌کند، اگرچه اعتبارسنجی بیشتر در گروه‌های بزرگتر و متنوع‌تر مورد نیاز است.»

این مطالعه خواستار آزمایش‌های بالینی مبتنی بر ژنتیک شد تا بررسی شود که آیا تغییر الگوهای خواب می‌تواند خطر ژنتیکی را کاهش دهد و پیامدهای مغزی بلندمدت مرتبط با بیماری آلزایمر را تغییر دهد یا خیر.