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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

گرمای هوا در لرستان کم می‌شود

گرمای هوا در لرستان کم می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته به‌تدریج شاهد کاهش دما خواهیم بود و قدری از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز سه‌شنبه کماکان هوای گرم بر روی جو منطقه استقرار دارد، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

وی گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته به‌تدریج شاهد کاهش دما خواهیم بود و قدری از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین از امروز تا پایان هفته برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و گاهی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه و گاهی نسبتاً شدید است.

مرادپور، گفت: در این مدت برای مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6868781

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