بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز سهشنبه کماکان هوای گرم بر روی جو منطقه استقرار دارد، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.
وی گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته بهتدریج شاهد کاهش دما خواهیم بود و قدری از شدت گرمای هوا کاسته میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین از امروز تا پایان هفته برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و گاهی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه و گاهی نسبتاً شدید است.
مرادپور، گفت: در این مدت برای مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیشبینی میشود.
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