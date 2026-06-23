به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات استان با قدردانی از تلاش اعضای شورا اظهار کرد: لازم است گزارش‌های مرتبط با زکات به‌صورت شفاف در اختیار افراد ذی‌ربط و مسئولان شهرستانی قرار گیرد تا آگاهی بیشتری نسبت به ظرفیت‌ها و عملکردها ایجاد شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه زکات افزود: در برخی موارد، بخش قابل توجهی از زکات جمع‌آوری‌شده توسط خود مؤدیان در همان محل هزینه می‌شود و این موضوع نیازمند تبیین و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر است.

اولویت‌بندی در هزینه‌کرد زکات

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاب می‌کند در تخصیص منابع دقت بیشتری صورت گیرد، گفت: با توجه به افزایش مراجعات مردمی، به‌ویژه در حوزه مسکن و مشکلات معیشتی، لازم است اولویت‌بندی در هزینه‌کرد زکات بر اساس نیازهای اساسی جامعه انجام شود.

وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دولت و نهادهای حمایتی برای رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه زکات تصریح کرد: ترویج زکات نباید صرفاً به روحانیون محدود شود، بلکه دانشگاهیان، نخبگان، اساتید و مدیران نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: اگر افراد مورد اعتماد جامعه از جمله اساتید دانشگاه، پزشکان و مدیران محلی درباره اهمیت زکات سخن بگویند، اثرگذاری اجتماعی این فریضه افزایش خواهد یافت.

تأکید بر نقش رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها، مساجد، نماز جمعه و جلسات عمومی گفت: استفاده از تریبون‌های مختلف از جمله صدا و سیما، خطبه‌های نماز جمعه و نشست‌های مردمی می‌تواند در گسترش فرهنگ زکات نقش مهمی ایفا کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مسئولان و اعضای شورای زکات استان، بر استمرار برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای عملکرد این حوزه تأکید کرد.