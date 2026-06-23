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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

ضرورت شفاف‌سازی و گسترش فرهنگ ترویج زکات در جامعه

ضرورت شفاف‌سازی و گسترش فرهنگ ترویج زکات در جامعه

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در فرآیند جمع‌آوری و هزینه‌کرد زکات، خواستار مشارکت گسترده‌تر نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف در ترویج این فریضه دینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات استان با قدردانی از تلاش اعضای شورا اظهار کرد: لازم است گزارش‌های مرتبط با زکات به‌صورت شفاف در اختیار افراد ذی‌ربط و مسئولان شهرستانی قرار گیرد تا آگاهی بیشتری نسبت به ظرفیت‌ها و عملکردها ایجاد شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه زکات افزود: در برخی موارد، بخش قابل توجهی از زکات جمع‌آوری‌شده توسط خود مؤدیان در همان محل هزینه می‌شود و این موضوع نیازمند تبیین و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر است.

اولویت‌بندی در هزینه‌کرد زکات

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاب می‌کند در تخصیص منابع دقت بیشتری صورت گیرد، گفت: با توجه به افزایش مراجعات مردمی، به‌ویژه در حوزه مسکن و مشکلات معیشتی، لازم است اولویت‌بندی در هزینه‌کرد زکات بر اساس نیازهای اساسی جامعه انجام شود.

وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دولت و نهادهای حمایتی برای رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه زکات تصریح کرد: ترویج زکات نباید صرفاً به روحانیون محدود شود، بلکه دانشگاهیان، نخبگان، اساتید و مدیران نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: اگر افراد مورد اعتماد جامعه از جمله اساتید دانشگاه، پزشکان و مدیران محلی درباره اهمیت زکات سخن بگویند، اثرگذاری اجتماعی این فریضه افزایش خواهد یافت.

تأکید بر نقش رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها، مساجد، نماز جمعه و جلسات عمومی گفت: استفاده از تریبون‌های مختلف از جمله صدا و سیما، خطبه‌های نماز جمعه و نشست‌های مردمی می‌تواند در گسترش فرهنگ زکات نقش مهمی ایفا کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مسئولان و اعضای شورای زکات استان، بر استمرار برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای عملکرد این حوزه تأکید کرد.

کد مطلب 6868825

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