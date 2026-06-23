لزوم استفاده از ظرفیت همه نهادها برای ترویج فرهنگ زکات در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی اشرف ایرانی ظهر سه شنبه در جلسهای با محوریت ترویج فرهنگ زکات با قدردانی از ارائه گزارشهای دستگاههای مرتبط اظهار کرد: فعالیتهای انجامشده در حوزه زکات قابل تقدیر است اما برای اثرگذاری بیشتر نیازمند انسجام و برنامهریزی دقیقتری هستیم.
وی با اشاره به تمرکز سنتی موضوع زکات بر محصولات زراعی همچون گندم و جو افزود: در حالی که ظرفیتهای متنوعتری در جامعه هدف وجود دارد، لازم است نگاه جامعتری نسبت به این فریضه در فقه و جامعه شکل گیرد.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی کردستان با تشریح برنامههای اجرایی جهاد کشاورزی گفت: هماهنگی با شهرستانها و نهادهای مرتبط از جمله کمیته امداد در دستور کار قرار دارد تا در دورههای آموزشی روستایی، مسئولان زکات نیز حضور یافته و به مدت حدود ۲۰ دقیقه به تبیین اهمیت این موضوع بپردازند.
وی افزود: همچنین در مراکز خرید محصولات کشاورزی، بهویژه مراکز خرید گندم، اقدامات تبلیغی از جمله نصب بنر و اطلاعرسانی در حال انجام است، اما این اقدامات بهتنهایی کافی نیست.
لزوم مشارکت ائمه جماعت و معلمان در ترویج زکات
حجتالاسلام ایرانی با تأکید بر نقش اجتماعی نهادهای دینی و آموزشی اظهار کرد: برای اثرگذاری بیشتر باید ائمه جماعت روستاها، معلمان و نخبگان محلی در فرآیند ترویج زکات نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: آموزش مفاهیم دینی از سنین پایه و در مدارس میتواند در نهادینه شدن فرهنگ کمک به نیازمندان و انجام تکالیف شرعی نقش مهمی ایفا کند.
حجتالاسلام ایرانی با اشاره به نقش نهادهای مختلف در این حوزه تصریح کرد: جهاد کشاورزی، فرمانداریها، کمیته امداد و رسانه ملی از جمله صدا و سیما باید در قالب یک بسته فرهنگی منسجم برای تثبیت فرهنگ زکات اقدام کنند.
به گفته وی، اجرای پراکنده برنامهها در این حوزه کافی نیست و نیاز به یک برنامه هماهنگ و مستمر برای تقویت باور دینی و اجتماعی نسبت به زکات وجود دارد.
حجتالاسلام ایرانی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامهها تثبیت باور به وجوب زکات و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه است تا افراد نسبت به تکالیف شرعی و نقش خود در کمک به همنوعان آگاهتر شوند.
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