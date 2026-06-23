دادگستری جیرفت با ترک‌ فعل مدیران و جرائم یقه‌ سفیدان برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اعظمی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه رسانهها اظهار داشت: مطبوعات از ارکان نظام دموکراتیک محسوب میشوند و استان کرمان نیز در حوزه رسانه پیشگام است، رسانهها میتوانند در کنار دستگاه قضایی به ارتقای آگاهی عمومی و احیای حقوق عامه کمک کنند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی احیای حقوق عامه است، افزود: طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در چارچوب اجرای سند تحول قضایی انجام شده و تلاش داریم تمامی اهداف هشتگانه این سند محقق شود.
رئیس دادگستری جیرفت تقویت شورای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیتالمال را از مهمترین برنامههای این مجموعه دانست و گفت: موضوعاتی مانند کمپ ماده ۱۶، اراضی خالقآباد، اراضی ورودی شهر و برخی مسائل مرتبط با حقوق عمومی در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در حوزه پیشگیری از جرائم انتخاباتی نیز نشستهای متعددی برگزار شده است. دستگاه قضایی هیچ وابستگی به انتخابات ندارد و همین موضوع زمینه فعالیت مستقل و مؤثرتر را فراهم میکند.
رئیس دادگستری جیرفت با تأکید بر برخورد با تخلفات اداری و اقتصادی تصریح کرد: با ترک فعل مدیران و همچنین جرائم یقهسفیدان با جدیت برخورد میکنیم.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری این شهرستان گفت: کارکنان دستگاه قضایی جیرفت شبانهروز برای خدمت به مردم تلاش میکنند و نرخ رسیدگی به پروندهها در این شهرستان به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده که نشاندهنده رشد عملکرد این مجموعه است.
اعظمی، افزود: سال گذشته بیش از ۲۰۰ پرونده با قدمت بالای پنج سال مختومه شد و تلاش داریم با اجرای دقیق قوانین، از جمله قانون الزام، ورودی پروندهها را کاهش دهیم.
رئیس دادگستری جیرفت با بیان اینکه موجودی شعب صلح در این شهرستان کاهش یافته است، این موضوع را نتیجه تلاش کارکنان دستگاه قضایی دانست.
وی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دستگاه قضایی حضور میدانی در میان مردم داشت و در تمامی حوزهها تلاش کرد پاسخگوی مطالبات عمومی باشد.
اعظمی، به کمبود نیروی انسانی در دادگستری جیرفت اشاره کرد و گفت: این مجموعه با حدود نیمی از ظرفیت منابع انسانی فعالیت میکند و کارکنان ناچارند دو برابر ظرفیت کار کنند.
رئیس دادگستری جیرفت در پایان بر حفظ کرامت انسانی در فرآیندهای قضایی تأکید کرد و گفت: توجه به حرمت و کرامت انسانها یکی از اصول اساسی در دستگاه قضایی است و در عین حال از مطبوعات و رسانهها حمایت میکنیم؛ البته خط قرمز ما جرائم و مسائل اخلاقی و انسانی است.
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