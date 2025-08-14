سرعت بخشیدن به انتقال زندان جیرفت به خارج از شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اعظمی، با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل زندان جدید، خواستار تأمین اعتبار لازم برای این پروژه شد و آن را گامی اساسی در جهت رفع معضلات زیستمحیطی و بهداشتی عنوان کرد.
رئیس دادگستری جیرفت، در دیدار با مدیرکل زندانهای استان کرمان، به مشکلات موجود در زندان فعلی جیرفت، از جمله آلودگی ناشی از فاضلاب و موقعیت نامناسب آن در کنار رودخانه اشاره کرد و گفت: انتقال زندان به خارج از شهر یک ضرورت غیرقابل انکار است و انتظار میرود پروژه ساخت ساختمان جدید با شتاب بیشتری به پایان برسد.
وی همچنین بر حمایت از خانوادههای زندانیان تاکید کرد و افزود: توجه به مشکلات این خانوادهها میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند.
رضا ذوالفعلینژاد، مدیرکل زندانهای استان کرمان، نیز با اشاره به کاهش جمعیت زندانیان در جیرفت، این موفقیت را نتیجه پیگیریهای مستمر مسئولان قضائی دانست.
زندان جیرفت که در مرکز شهر و در مجاورت رودخانه قرار دارد به دلیل مشکلات فاضلاب و تراکم بیش از حد زندانیان، همواره با چالشهای بهداشتی و زیستمحیطی مواجه بوده است. ساخت زندان جدید به عنوان راهحلی اساسی برای این معضلات در دستور کار قرار دارد.
جیرفت-رییس دادگستری جیرفت با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل زندان جدید، خواستار تامین اعتبار لازم برای این پروژه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اعظمی، با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل زندان جدید، خواستار تأمین اعتبار لازم برای این پروژه شد و آن را گامی اساسی در جهت رفع معضلات زیستمحیطی و بهداشتی عنوان کرد.
نظر شما