آیت الله فلاحتی: آینده علمی کشور در دستان دانشگاه‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر سه شنبه در دیدار با هیئت رئیسه دانشگاه گیلان با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای راه حق و حقیقت، دانشگاه را یکی از مهمترین کانونهای تولید علم و تربیت نیروی انسانی برای مدیریت جامعه دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از مدیران و نخبگان کشور از دانشگاهها و حوزههای علمیه برخاستهاند و این مراکز علمی نقش تعیینکنندهای در شکلدهی آینده جامعه دارند.
وی با اشاره به اهمیت عمق علمی و استدلال در بیان مسائل علمی و فرهنگی، افزود: عالمان بزرگ اسلامی همواره سخنان خود را بر پایه استدلال و تحقیق مطرح میکردند. شهید مرتضی مطهری از جمله اندیشمندانی بود که حتی در نشستهای کوچک نیز مباحث علمی و دقیق ارائه میکرد، زیرا معتقد بود اگر در یک جلسه حتی یک نفر نیز از سخن علمی بهرهمند شود، همان کافی و ارزشمند است.
نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با اشاره به تلاش و مجاهدت علمی عالمان بزرگ در تاریخ اسلام، تصریح کرد: آثار ماندگاری همچون جواهرالکلام یا آثار بزرگ فلسفی و فقهی حاصل دهها سال تلاش و تحقیق عالمان بوده است. این آثار نشان میدهد که دستیابی به دانش عمیق نیازمند صبر، مجاهدت علمی و صرف سالهای طولانی در مسیر تحقیق و مطالعه است.
وی با بیان اینکه دانشگاهها و حوزههای علمیه باید در کنار یکدیگر به تقویت علم و معرفت بپردازند، خاطرنشان کرد: در مسیر دستیابی به دانش عمیق، لازم است افراد سالها در حوزههای مختلف علمی همچون فقه، کلام، تفسیر، تاریخ و فلسفه به مطالعه و پژوهش بپردازند تا بتوانند به درک صحیحی از مسائل علمی و اجتماعی دست یابند.
امام جمعه رشت همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به نخبگان و پژوهشگران، گفت: پیشرفت علمی جوامع در گرو شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان است و کشورهایی که در عرصه علم و فناوری پیشرفت کردهاند، سرمایهگذاری ویژهای بر نخبگان و پژوهشهای علمی انجام دادهاند.
وی در ادامه با اشاره به نقش علم در پیشرفت جوامع، اظهار داشت: در آموزههای اسلامی نیز علم به عنوان قدرت معرفی شده است و هر جامعهای که در مسیر علم و پژوهش تلاش بیشتری داشته باشد، در عرصههای مختلف نیز به موفقیتهای بزرگتری دست خواهد یافت.
امام جمعه رشت در پایان با قدردانی از تلاشهای مسئولان و استادان دانشگاه گیلان، بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه و حوزه و همچنین توجه بیشتر به تربیت علمی و اخلاقی نسل جوان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش نخبگان و دانشگاهیان، مسیر پیشرفت علمی کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.
نظر شما