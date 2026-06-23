خبرگزاری مهر، گروه استانها- رحیم مقدمی: اجتماع عظیم یومالعباس امسال در حالی با جلوههایی کمنظیر از شور حسینی، وحدت مردمی و استکبارستیزی در زنجان برگزار شد که چندی پیش این مجموعه مذهبی و مردمی هدف حمله و تعرض آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت؛ حملهای که اگرچه زخمی بر پیکره این حرکت عظیم برجای گذاشت، اما نتوانست کوچکترین خدشهای بر عظمت، انسجام و شکوه این اجتماع بیبدیل وارد کند.
یومالعباس زنجان که سالهاست به عنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی جهان تشیع شناخته میشود، امسال نیز با حضور گسترده عزاداران حسینی از نقاط مختلف کشور و حتی برخی کشورهای همسایه برگزار شد. خیابانهای منتهی به مسیر حرکت دسته عزاداری از ساعات اولیه صبح مملو از جمعیتی بود که با پرچمهای سیاه، نوای «یا حسین» و «یا ابوالفضل» و در فضایی سرشار از معنویت، جلوهای کمنظیر از ارادت به اهلبیت را به نمایش گذاشتند.
همزمان با هشتم محرم و یومالعباس، دسته عظیم عزاداری حسینیه اعظم زنجان با حضور صدها هزار نفر از عاشقان حضرت ابوالفضل از حسینیه اعظم به سمت امامزاده سید ابراهیم حرکت میکند و جلوهای کمنظیر از ارادت مردم به علمدار کربلا را به نمایش میگذارد.
برای برگزاری این مراسم، ۳۰ موکب و ایستگاه آبرسانی، ۵۹ ایستگاه جمعآوری نذورات با حضور ۳ هزار خادم افتخاری، ۸۰۰ نیروی انتظامات و ۷۱۵ بلندگو در مسیر سه کیلومتری دسته مستقر شدهاند. همچنین ۱۴۰ خادم در بخش ذبح دامهای نذری و ستاد اسکان با همکاری دستگاههای اجرایی، خدمات رایگان اسکان و پذیرایی از زائران را ارائه میکنند.
یا لثاراتِ الامام / وئر شعارِ انتقام / هیهات منا الذلّه
مداح اهلبیت (ع) و شاعر آئینی استان زنجان ضمن اعلام شاهبیت دسته حسینیه اعظم زنجان، گفت: هر ساله در ایام محرم به مناسبت برگزاری دسته پرعظمت حسینیه اعظم زنجان، بیتی تحت عنوان شاهبیت این دسته انتخاب میشود.
ولیالله کلامی با بیان اینکه هر ساله در روز هشتم محرم شاهد بزرگترین گردهمایی عزاداران امام حسین (ع) و اصحاب ایشان تحت عنوان دسته حسینیه اعظم زنجان در مرکز شهر هستیم و از چند سال اخیر بیتی به عنوان شاهبیت عزاداری این دسته سروده و انتخاب میشود، افزود: بیت «من سنگرِ عباسیده همراه حسینم / آند اولسون اوزون قوللارا خونخواه حسینم / یا لثاراتِ الامام / وئر شعارِ انتقام / هیهات منا الذلّه» در محرم امسال به عنوان مطلع نوحه حسینیه اعظم انتخاب شده و در روز هشتم محرم در خیل عظیم عزاداران حسینی خوانده خواهد شد.
مداح اهلبیت و شاعر آئینی استان زنجان، با اشاره به دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان در هشتم محرم امسال، خاطرنشان کرد: امسال مردم ولایتمدار و عاشقان اهلبیت (ع) استان زنجان این فرصت را دارند تا بار دیگر عظمت و شکوه امام حسین (ع) و اصحاب ایشان را در پایتخت شور و شعور حسینی برای جهانیان به نمایش بگذارند.
«یوم العباس»جزوچهارمین رویداد مهم زنجان در تقویم گردشگری ثبت شد
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: در چهارمین نشست شورای ثبت رویدادهای گردشگری کشور، یوم العباس زنجان به عنوان رویداد مهم استان، در تقویم گردشگری ثبت شد.
سید میکائیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یوم العباس زنجان دارای ظرفیتهای پنهانی است که عموم مردم ندیدهاند و در بیشتر برنامهها فقط حضور جمعیت نشان داده میشود که باید به جهانیان معرفی شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان ادامه داد: این امر مهم میتواند گامی مهم برای رونق صنعت گردشگری و حضور بیش از پیش گردشگران و توریستها در استان زنجان باشد.
موسوب افزود: رویدادها بهعنوان یک محرک مهم گردشگری برای نمایاندن آئینها، مراسم و جشنها در مناسبتهای خاص اجرا میشود که در برنامههای توسعهای و بازاریابی نقش مؤثر و برجستهای ایفا میکنند.
یوم العباس در تاریخ ۱۵ دیماه ۸۷ با شماره ثبتی ۱۰ به عنوان دهمین اثر در میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است
وی ادامه داد: مراسم عزاداری حسینیه اعظم زنجان در هشتمین روز ماه محرم در زنجان برگزار میشود این مراسم در تاریخ ۱۵ دیماه ۸۷ با شماره ثبتی ۱۰ به عنوان دهمین اثر در میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است و نخستین گونه از جنبه منحصر بهفرد آئینهای عزاداری در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
عبدالله الماسی، خادم حوزه فرهنگی حسینیه اعظم زنجان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه این مراسم اظهار کرد: دسته حسینیه اعظم به شکل کنونی نزدیک به ۸۰ سال قدمت دارد و پس از پایان محدودیتهای مذهبی دوران رضاخان، به تدریج به یکی از مهمترین آئینهای عزاداری کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه این دسته دارای مبدأ و مقصد مشخص بوده و از حسینیه اعظم تا امامزاده سید ابراهیم حرکت میکند، افزود: در گذشته با عبور دسته از بازار، کسبه مغازههای خود را تعطیل کرده و در مراسم عزاداری شرکت میکردند.
الماسی سنت قربانی در مسیر دسته را از دیگر ویژگیهای این آئین دانست و گفت: این سنت از اواخر دهه ۲۰ شمسی آغاز شد و در سالهای اخیر تعداد دامهای نذری به حدود ۱۲ هزار رأس رسیده است.
وی با اشاره به ثبت دسته حسینیه اعظم زنجان به عنوان دهمین میراث معنوی کشور، خاطرنشان کرد: این مراسم به دلیل گستردگی سنت قربانی، بزرگترین قربانگاه جهان تشیع و دومین قربانگاه جهان اسلام به شمار میرود.
یومالعباس زنجان به یکی از مهمترین رویدادهای مذهبی با بازتاب ملی و بینالمللی تبدیل شود
به گفته این خادم حسینیه اعظم، جمعیت عزاداران در سالهای اخیر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده و همین موضوع باعث شده است یومالعباس زنجان به یکی از مهمترین رویدادهای مذهبی با بازتاب ملی و بینالمللی تبدیل شود.
با این حال، حضور پرشور مردم در یومالعباس امسال نشان داد که چنین اقدامات خصمانهای نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه موجب تقویت روحیه مقاومت و همبستگی اجتماعی شده است. بسیاری از شرکتکنندگان در این مراسم تأکید داشتند که هرگونه اقدام خصمانه علیه مراکز و نمادهای مذهبی، عزم مردم برای پاسداری از ارزشهای دینی و انقلابی را راسختر میکند.
استکبارستیزی؛ پیام محوری یومالعباس ۱۴۰۵
آنچه امسال بیش از گذشته در فضای مراسم به چشم میآمد، برجسته شدن پیام استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت بود. عزاداران حسینی با سر دادن شعارهایی در محکومیت سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، ضمن اعلام همبستگی با ملتهای مظلوم منطقه، بر استمرار راه مقاومت تأکید کردند.
در طول مسیر حرکت دسته، پرچمهای مقاومت، تصاویر شهدای جبهه مقاومت و پلاکاردهایی با مضامین ضد استکباری در دست عزاداران دیده میشد. این صحنهها نشان میداد که فرهنگ عاشورا همچنان به عنوان مهمترین پشتوانه فکری و فرهنگی جریان مقاومت در میان ملتهای مسلمان نقشآفرینی میکند.
نمایش اقتدار اجتماعی و سرمایه مردمی
یکی از مهمترین ابعاد یومالعباس زنجان، نمایش ظرفیت عظیم مردمی در برگزاری مراسم است. هزاران نفر از خادمان، هیئتها، گروههای مردمی و داوطلبان در بخشهای مختلف اجرایی، خدماتی، فرهنگی و رسانهای مشارکت داشتند؛ مشارکتی که بیانگر عمق پیوند اجتماعی شکلگرفته حول محور فرهنگ عاشوراست.
یوم العباس و اجتماعاتی نظیر این قدرت نرم اسلام، جهان تشع و نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت بالای جامعه ایرانی در حفظ و بازتولید سرمایههای فرهنگی و دینی است؛ ظرفیتی که در برابر هجمههای رسانهای و امنیتی دشمنان، نقش بازدارنده و تقویتکننده انسجام ملی را ایفا میکند.
نظر شما