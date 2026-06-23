به گزارش خبرگزاری مهر، بسته کنشگری «سکوی پرواز» برای دومین سال متوالی، با هدف توانمندسازی عموم کنشگران فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای و ایجاد پیوند میان آموزش، محتوای تبیینی و اقدام میدانی طراحی شد.

این بسته آموزشی ـ محتوایی تلاش دارد با ارائه آموزش‌های مهارتی، محصولات محتوایی و ایده‌های عملیاتی، نیازهای کنشگران فرهنگی را برای حضور مؤثرتر در عرصه‌های تبلیغی، رسانه‌ای و اجتماعی تأمین کند.

جنتی‌محب درباره بسته «سکوی پرواز» توضیح داد: این بسته صرفاً یک مجموعه آموزشی یا آرشیوی از محتوا نیست، بلکه مسیری کامل از شناخت مسئله تا تولید محتوا و ارائه ایده‌های عملیاتی برای میدان است و تلاش دارد میان آموزش، محتوای تبیینی و اقدام میدانی پیوند ایجاد کند.

وی ادامه داد: این بسته شامل سه محور اصلی «ایده‌های کنش»، «کنش‌های توانمندساز تبیینی» و «محصولات محتوایی تبیین» است. ایده‌های کنش برای تبدیل پیام‌های تبیینی به فعالیت‌های قابل اجرا طراحی شده، کنش‌های توانمندساز بر مهارت‌هایی مانند روایت‌گری، گفت‌وگوی مؤثر، پاسخ به شبهات و تحلیل مسائل روز تمرکز دارد و محصولات محتوایی نیز شامل منبرهای مکتوب، بسته‌های گفت‌وگویی، طرح‌های تربیتی و تولیدات رسانه‌ای است.

مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: وجه تمایز «سکوی پرواز» در پیوند هم‌زمان آموزش، محتوا و ایده‌های میدانی است؛ پیوندی که می‌تواند کنشگر فرهنگی را از سطح دغدغه و انگیزه به مرحله آمادگی و اقدام برساند.

وی همچنین ارتقای مهارت ارتباط با نسل نوجوان و جوان را از اهداف مهم این بسته دانست و گفت: روایت‌گری متناسب، گفت‌وگوی اقناعی و استفاده از قالب‌های جدید رسانه‌ای از جمله مهارت‌هایی است که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.

جنتی‌محب در ادامه درباره کاربردهای این بسته برای کنشگران فرهنگی و اجتماعی توضیح داد: محتوای این بسته برای گروه‌های مختلفی از جمله مبلغین و سخنرانان، فعالان هیئتی و مسجدی، مربیان تربیتی، معلمان و فعالان آموزشی، کنشگران رسانه‌ای و مجموعه‌های فرهنگی و مردمی قابل استفاده است.

او افزود: این محتواها در موقعیت‌های مختلفی مانند طراحی منبر و سخنرانی، برنامه‌های هیئتی و مسجدی، حلقه‌های گفت‌وگو و فعالیت‌های مردمی، برنامه‌های تربیتی کودک و نوجوان، تولید محتوا در فضای مجازی و همچنین پاتوق‌ها و مجموعه‌های فرهنگی قابل بهره‌برداری است.

جنتی‌محب درباره پشتوانه علمی و محتوایی این بسته اظهار کرد: این بسته در مجموع شامل ۱۱ دوره آموزشی است که ۹ عنوان آن نیز به‌صورت محصول محتوایی طراحی شده است.

وی افزود: این دوره‌ها با همکاری جمعی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و تربیت از جمله حجت‌الاسلام صالح‌پرور، حجت‌الاسلام پناهیان، دکتر یامین‌پور، حجت‌الاسلام قنبریان، حجت‌الاسلام روحبخش .... تدوین شده و شامل مجموعه‌ای از سرفصل‌های آموزشی و محتوایی در حوزه‌های مختلف همچون «میدان گفتگو»، «افق روایت» ، «روایت جنگ» ، «قلب حماسه» ، «بعثت نوجوان» ، «مجاهد زمان» ، «بانوی عاشورایی» ، «جهان نوجوان» ، «بچه‌های عاشورا» و «معیشت مؤمنان» است.

او ادامه داد: همچنین بسته «بانوی تمدن‌ساز» نیز بر اساس گزیده‌ای از فرمایشات رهبر شهید و با تدوین تیم پژوهشی مدرسه شمع تهیه شده است.

مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت کنشگر فرهنگی امروز تنها انتقال پیام نیست، بلکه حضور فعال در میدان روایت، پاسخ به شبهات، امیدآفرینی و ارتباط مؤثر با نسل جدید است و «سکوی پرواز» برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است.