تولید محتوای جذاب اولویت کارگروه رسانه ای در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه محتوای رسانهای استان، با اشاره به جایگاه شورای فضای مجازی استان اظهار کرد: ساختار این شورا با حضور مدیران دستگاههای مختلف اجرایی، فرهنگی، امنیتی، انتظامی و رسانهای، نشاندهنده اهمیت فضای مجازی در مدیریت استان است.
رسانه؛ همتراز سایر ابزارهای قدرت
وی با بیان اینکه قدرت کشورها امروز بر پایه مؤلفههایی مانند اقتصاد، فناوری، دیپلماسی، توان دفاعی و رسانه شکل میگیرد، افزود: در میان این مؤلفهها، رسانه جایگاهی ویژه پیدا کرده و تأثیر آن با سایر ابزارهای قدرت برابری میکند.
معاون سیاسی استاندار تصریح کرد: جنگهای امروز تنها در میدان نظامی رخ نمیدهد؛ بخش مهمی از نبردها در عرصه روایتها، افکار عمومی و فضای مجازی جریان دارد و هدف اصلی آن، تضعیف سرمایه اجتماعی، ایجاد ناامیدی و خدشه به اعتماد عمومی است.
ضرورت ارتقای سواد رسانهای
محمدی ارتقای سواد رسانهای را یکی از اولویتهای استان دانست و گفت: آموزش فعالان رسانه، مدیران، کارکنان دستگاهها و همچنین عموم مردم باید بهصورت مستمر دنبال شود تا جامعه در برابر اخبار جعلی، عملیات روانی و روایتهای تحریفشده مصونیت بیشتری پیدا کند.
وی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی، دورههای آموزشی، میزگردهای رسانهای و برنامههای آگاهیبخش از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
مشارکت فعالان فضای مجازی
رئیس کارگروه محتوای رسانهای استان بر استفاده از ظرفیت همه فعالان رسانه و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید زمینه مشارکت افراد متخصص، تولیدکنندگان محتوا، فعالان رسانهای و نخبگان این حوزه فراهم شود تا از توان آنان در تولید محتوای مؤثر و اجرای پویشهای فرهنگی بهره گرفته شود.
محمدی با اشاره به ضرورت تولید محتوای اثرگذار اظهار کرد: محتوا باید جذاب، حرفهای، خلاقانه و متناسب با نیاز مخاطب باشد تا بتواند با جریان گسترده تولید محتوای فضای مجازی رقابت کند.
وی همچنین بر تشکیل بانک محتوای استان، شناسایی سوژههای بومی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای اطلاعرسانی سریع و دقیق تأکید کرد.
روایت اول، تعیینکننده افکار عمومی
معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه سرعت انتشار اطلاعات در فضای مجازی بسیار بالاست، گفت: دستگاههای اجرایی باید در انتشار اخبار صحیح و رسمی پیشگام باشند، زیرا روایت نخست، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری افکار عمومی دارد.
وی افزود: اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع میتواند از گسترش شایعات و انتشار اخبار نادرست جلوگیری کند.
حرکت به سمت حکمرانی هوشمند
محمدی توسعه حکمرانی هوشمند را از دیگر برنامههای شورای فضای مجازی استان عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت سامانههای اطلاعرسانی، پایگاههای خبری و بسترهای دیجیتال برای ارتباط مؤثر با مردم استفاده کنند.
تقویت فعالیتهای تبیینی
وی بر ضرورت تقویت فعالیتهای تحلیلی و تبیینی در رسانهها تأکید کرد و گفت: در شرایط امروز، جامعه بیش از هر زمان دیگری به تحلیلهای مستند، منطقی و کارشناسی نیاز دارد و رسانهها باید با تولید محتوای عمیق، زمینه افزایش آگاهی عمومی را فراهم کنند.
تشکیل کمیتههای تخصصی
رئیس کارگروه محتوای رسانهای استان از تشکیل کمیتههای تخصصی ذیل این کارگروه خبر داد و افزود: این کمیتهها با حضور کارشناسان، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کیفیت فعالیتهای رسانهای، آموزش، تولید محتوا و مدیریت فضای مجازی را تدوین خواهند کرد.
تأکید بر حفظ همبستگی اجتماعی
محمدی در پایان با تأکید بر اهمیت انسجام ملی گفت: حفظ وحدت، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای آگاهی جامعه و استفاده صحیح از ظرفیت رسانهها، مهمترین سرمایه کشور در مواجهه با جنگ روایتها و چالشهای فضای مجازی است.
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