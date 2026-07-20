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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

تولید محتوای جذاب اولویت کارگروه رسانه ای در کهگیلویه و بویراحمد

تولید محتوای جذاب اولویت کارگروه رسانه ای در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولید محتوای جذاب اولویت کارگروه رسانه ای باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه محتوای رسانه‌ای استان، با اشاره به جایگاه شورای فضای مجازی استان اظهار کرد: ساختار این شورا با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، امنیتی، انتظامی و رسانه‌ای، نشان‌دهنده اهمیت فضای مجازی در مدیریت استان است.

رسانه؛ هم‌تراز سایر ابزارهای قدرت

وی با بیان اینکه قدرت کشورها امروز بر پایه مؤلفه‌هایی مانند اقتصاد، فناوری، دیپلماسی، توان دفاعی و رسانه شکل می‌گیرد، افزود: در میان این مؤلفه‌ها، رسانه جایگاهی ویژه پیدا کرده و تأثیر آن با سایر ابزارهای قدرت برابری می‌کند.

معاون سیاسی استاندار تصریح کرد: جنگ‌های امروز تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد؛ بخش مهمی از نبردها در عرصه روایت‌ها، افکار عمومی و فضای مجازی جریان دارد و هدف اصلی آن، تضعیف سرمایه اجتماعی، ایجاد ناامیدی و خدشه به اعتماد عمومی است.

ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای

محمدی ارتقای سواد رسانه‌ای را یکی از اولویت‌های استان دانست و گفت: آموزش فعالان رسانه، مدیران، کارکنان دستگاه‌ها و همچنین عموم مردم باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا جامعه در برابر اخبار جعلی، عملیات روانی و روایت‌های تحریف‌شده مصونیت بیشتری پیدا کند.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی، میزگردهای رسانه‌ای و برنامه‌های آگاهی‌بخش از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

مشارکت فعالان فضای مجازی

رئیس کارگروه محتوای رسانه‌ای استان بر استفاده از ظرفیت همه فعالان رسانه و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید زمینه مشارکت افراد متخصص، تولیدکنندگان محتوا، فعالان رسانه‌ای و نخبگان این حوزه فراهم شود تا از توان آنان در تولید محتوای مؤثر و اجرای پویش‌های فرهنگی بهره گرفته شود.

محمدی با اشاره به ضرورت تولید محتوای اثرگذار اظهار کرد: محتوا باید جذاب، حرفه‌ای، خلاقانه و متناسب با نیاز مخاطب باشد تا بتواند با جریان گسترده تولید محتوای فضای مجازی رقابت کند.

وی همچنین بر تشکیل بانک محتوای استان، شناسایی سوژه‌های بومی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع‌رسانی سریع و دقیق تأکید کرد.

روایت اول، تعیین‌کننده افکار عمومی

معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه سرعت انتشار اطلاعات در فضای مجازی بسیار بالاست، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در انتشار اخبار صحیح و رسمی پیشگام باشند، زیرا روایت نخست، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری افکار عمومی دارد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع می‌تواند از گسترش شایعات و انتشار اخبار نادرست جلوگیری کند.

حرکت به سمت حکمرانی هوشمند

محمدی توسعه حکمرانی هوشمند را از دیگر برنامه‌های شورای فضای مجازی استان عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت سامانه‌های اطلاع‌رسانی، پایگاه‌های خبری و بسترهای دیجیتال برای ارتباط مؤثر با مردم استفاده کنند.

تقویت فعالیت‌های تبیینی

وی بر ضرورت تقویت فعالیت‌های تحلیلی و تبیینی در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط امروز، جامعه بیش از هر زمان دیگری به تحلیل‌های مستند، منطقی و کارشناسی نیاز دارد و رسانه‌ها باید با تولید محتوای عمیق، زمینه افزایش آگاهی عمومی را فراهم کنند.

تشکیل کمیته‌های تخصصی

رئیس کارگروه محتوای رسانه‌ای استان از تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل این کارگروه خبر داد و افزود: این کمیته‌ها با حضور کارشناسان، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های رسانه‌ای، آموزش، تولید محتوا و مدیریت فضای مجازی را تدوین خواهند کرد.

تأکید بر حفظ همبستگی اجتماعی

محمدی در پایان با تأکید بر اهمیت انسجام ملی گفت: حفظ وحدت، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای آگاهی جامعه و استفاده صحیح از ظرفیت رسانه‌ها، مهم‌ترین سرمایه کشور در مواجهه با جنگ روایت‌ها و چالش‌های فضای مجازی است.

کد مطلب 6893565

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