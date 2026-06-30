به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خانمحمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس این سازمان، در ستاد بدرقه رهبر شهید انقلاب با حضور مدیران کل نوسازی مدارس سراسر کشور با محوریت هماهنگی و برنامهریزی برای حضور منسجم خانواده بزرگ نوسازی مدارس در مراسم بدرقه رهبر شهید و ارائه خدمات مناسب به زائران برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی این رویداد، اظهار داشت: بدرقه رهبر شهید، صرفاً یک مراسم وداع نیست؛ بلکه تجلی وحدت ملی، وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و جلوهای از استمرار راه عزت، مقاومت و خدمت است؛ ایامی که در حافظه تاریخی ملت ایران بهعنوان نمادی از همبستگی و وفاداری ثبت خواهد شد.
خان محمدی گفت: تاریخ گواه خواهد بود که ملت ایران، همانگونه که در همه فراز و فرودهای انقلاب در کنار رهبران الهی خود ایستاد، امروز نیز با حضوری باشکوه، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این سرزمین خواهد افزود. شخصیت والای رهبر شهید، الگویی بیبدیل از ایمان، بصیرت، شجاعت، مردمداری، سادهزیستی، اخلاص و مجاهدت بود.
وی با تجلیل از شخصیت والای رهبر شهید افزود: ایشان عمر پربرکت خود را وقف اعتلای اسلام، عزت ایران، استقلال کشور، پیشرفت علمی و خدمت صادقانه به مردم کرد و میراثی ارزشمند از ایمان، مجاهدت، مردمداری و آیندهنگری برای نسلهای آینده بر جای گذاشت.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر مسئولیت خانواده بزرگ نوسازی مدارس در این رویداد ملی، خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همواره در بزنگاههای مهم ملی و انقلابی، حضوری فعال، مسئولانه و اثرگذار داشته است. امروز نیز وظیفه ما صرفاً حضور در این مراسم تاریخی نیست؛ بلکه باید همه ظرفیتهای سازمان را برای خدمترسانی شایسته، میزبانی مطلوب و فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور همکاران، پیشکسوتان و خانواده بزرگ نوسازی مدارس بسیج کنیم.
وی افزود:تمام توان خودرا برای برگزاری باشکوه مراسم بدرقه و وداع رهبر شهید انقلاب به کار گیریم؛ همه استانها باید با برنامهریزی دقیق، هماهنگی مؤثر و مشارکت فعال، زمینه میزبانی شایسته از زائران را فراهم آورند تا این مجموعه نیز همچون گذشته، نقش مؤثر خود را در خدمترسانی به مردم به بهترین شکل ایفا کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید برنامه های متنوع فرهنگی برای شناساندن آن امام عارف در دستور کار قرار گیرد، در همین راستا مجموعه سخنان و کلیپ های اثر گذار رهبر شهید انقلاب تهیه و در بین زائران محترم توزیع خواهد شد .
وی با اشاره به تعیین استانهای تهران، قم و خراسان رضوی بهعنوان استانهای میزبان و سمنان و گلستان بهعنوان استانهای مسیر پرتردد زائران، بر آمادگی کامل این استانها برای اسکان، پشتیبانی و ارائه خدمات به کارکنان نوسازی مدارس سراسر کشور تأکید کرد و از سایر استانها خواست با همراهی و همکاری، استانهای میزبان را در انجام این مسئولیت ملی یاری کنند.
خانمحمدی همچنین تجهیز مدارس پیشبینیشده برای اسکان زائران به سیستمهای سرمایشی را از اولویتهای مهم این برنامه دانست و تصریح کرد: تمامی فضاهای آموزشی که برای میزبانی از زائران در نظر گرفته شدهاند، باید پیش از آغاز مراسم از امکانات سرمایشی مناسب برخوردار شوند تا شرایطی مطلوب و در شأن زائران فراهم شود.
وی بر آمادهسازی مهمانسراهای ادارات کل نوسازی مدارس، مساعدت در اعزام همکاران و خانوادههای آنان، اولویتبخشی به اسکان و پذیرائی زائران تأکید کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از مدیران کل نوسازی خواست با تعامل مستمر با استانداران، ادارات کل آموزش و پرورش، ستادهای استانی و جذب مشارکت خیرین مدرسهساز، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی را فراهم آورند و ظرفیتهای موجود را در مسیر خدمترسانی مطلوب به زائران بهکار گیرند.
خانمحمدی با ابراز اطمینان از آمادگی ایجاد شده در خانواده بزرگ نوسازی مدارس کشور، خاطر نشان کرد: بیتردید همدلی، انسجام و روحیه خدمت، سرمایه ارزشمند این مجموعه است و با همراهی مدیران، کارکنان، پیشکسوتان و خیرین مدرسهساز، میزبانی شایستهای از زائران مراسم بدرقه رهبر شهید رقم خواهد خورد تا برگ دیگری از مسئولیتپذیری و تعهد خانواده بزرگ نوسازی مدارس در تاریخ این سازمان ثبت شود .
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