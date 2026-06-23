اعضای باند سرقت ۱۰ میلیاردی طلاجات در اردستان دستگیر شدند

سرهنگ حجت‌اله بهامین در تشریح جزئیات این عملیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سرقت از یکی از منازل مسکونی در حوزه استحفاظی شهرستان اردستان و سرقت مقادیری طلا و زیورآلات، بلافاصله پرونده‌ای در پلیس آگاهی تشکیل و بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت سرعت عمل در شناسایی مجرمان افزود: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی با بهره‌گیری از شگردهای نوین پلیسی، رصدهای اطلاعاتی دقیق و بررسی‌های میدانی گسترده، در کمتر از مدت زمان پیش‌بینی‌شده موفق به شناسایی هویت عاملان این سرقت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و کسب اطمینان از محل اختفای متهمان، مأموران پلیس در یک عملیات هماهنگ، ضربتی و غافلگیرانه، دو سارق حرفه‌ای را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ بهامین با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تمامی طلاجات و زیورآلات مسروقه کشف و ضبط شد، تصریح کرد: برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه، ارزش ریالی اموال مسروقه حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از همکاری شهروندان با پلیس، بازگرداندن اموال مردم به مالباختگان را از اولویت‌های اساسی و شیرین‌ترین لحظات خدمت برای خادمان امنیت دانست.

وی در پایان با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه به شهروندان اردستانی تأکید کرد: نگهداری مبالغ زیاد طلا، زیورآلات و اشیاء قیمتی در منازل همواره می‌تواند بسترساز طمع سارقان باشد. از این رو، اکیداً توصیه می‌شود شهروندان از سپردن اموال گران‌بهای خود به محل‌های غیرامن خودداری کرده و برای حفظ امنیت حداکثری، از صندوق‌های امانات بانک‌ها یا گاوصندوق‌های استاندارد با ضریب ایمنی بالا استفاده کنند.