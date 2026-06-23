گردهمایی معنوی اهالی رسانه البرز در آستان مقدس امامزاده حسن(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسزاده، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای استان البرز، امروز از برگزاری آیین «عاشورای بصیرت؛ فرهنگ عاشورایی» در دهه نخست ماه محرم خبر داد و گفت: این مراسم معنوی با حضور جمعی از اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان رسانهای استان و با همکاری بسیج رسانه البرز، در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت تبیین و ترویج فرهنگ عاشورا در جامعه اظهار داشت: این آیین در ماه محرم و با هدف پاسداشت مکتب سرخ حسینی، تعمیق بصیرت دینی و تقویت همبستگی میان فعالان رسانهای استان برنامهریزی و اجرا شد.
وی افزود: در این مراسم، اهالی رسانه با حضور در فضایی معنوی و قرائت پرفیض زیارت عاشورا، ضمن تجدید عهد با آرمانهای نهضت حسینی، بر نقش مؤثر رسانهها در ترویج فرهنگ ایثار، آگاهیبخشی و انتقال پیامهای معرفتی قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به جامعه تأکید کردند.
مدیرعامل خانه مطبوعات البرز، فرهنگ عاشورایی را مکتبی سرشار از آموزههای بصیرت، آزادگی، مسئولیتپذیری و حقطلبی توصیف کرد و گفت: اصحاب رسانه بهعنوان راویان رویدادهای اجتماعی و فرهنگی، رسالت بزرگی در بازتاب صحیح و تبیین این مفاهیم ارزشمند بر دوش دارند.
عباسزاده خاطرنشان ساخت: برگزاری چنین برنامههایی افزون بر تقویت پیوندهای معنوی میان اهالی رسانه، زمینهساز همافزایی، انسجام و ارتقای روحیه مسئولیتپذیری در میان فعالان این عرصه است و میتواند به تعمیق گفتمان فرهنگی و دینی در جامعه یاری رساند.
وی با تأکید بر جایگاه رسانهها در ترویج فرهنگ دینی و انقلابی، یادآور شد: خانه مطبوعات و رسانههای استان البرز در کنار پیگیری مطالبات صنفی اهالی رسانه، توجه به برنامههای فرهنگی و معنوی را از اولویتهای خود میداند و با برگزاری چنین آیینهایی، در پی تقویت هرچه بیشتر هویت فرهنگی و دینی جامعه رسانهای استان است.
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