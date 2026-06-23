به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان و رؤسای سازمان‌های تابعه این دستگاه، ضمن تحلیل ماهیت جنگ‌های نوین دشمن، بر ضرورت تقویت هوشیاری عمومی و احیای نقش مساجد در مواجهه با جنگ‌های روانی تأکید کرد. در این دیدار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری نیز به ارائه گزارشی از دستاوردهای تحولی دستگاه قضایی در استان پرداخت.

دشمن در پی تغییر روحیه ملی است

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به تجربیات تاریخی ملت ایران در تقابل با تهدیدات خارجی، اظهار کرد: ایران در تمامی چالش‌های بزرگ، از مبارزه با رژیم پهلوی تا ایستادگی در برابر تهاجم صدام و همچنین جنگ‌های اخیر، پیروز میدان بوده و همین ایستادگی باعث شده تا امروز دشمنان حتی جرأت فکر کردن به جنگ زمینی را نداشته باشند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد افزود: با شکست دشمن در عرصه‌های نظامی، استراتژی آن‌ها تغییر کرده و اکنون تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن روحیه مردم و بی‌ارزش جلوه دادن دستاوردهای ملی، در کشور نفوذ کنند که مقابله با این تهاجم، هوشیاری مضاعف را می‌طلبد.

ضرورت پرهیز از تکیه بر شنیده‌ها

امام‌جمعه اصفهان با اشاره به یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی جامعه، ناآگاهی و عدم شناخت صحیح را بزرگ‌ترین نقطه ضعف دانست و گفت: دشمن همواره در پی بهره‌برداری از این خلأ است. همان‌گونه که در تاریخ اسلام، ناآگاهی مردم منجر به حوادث تلخی شد، امروز نیز دشمن سعی دارد با انتشار اخبار غیرموثق و متکی بر شنیده‌ها، در عقاید و باورهای دینی مردم شک ایجاد کند.

وی با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه «کلام باطل این است که اگر سؤال کردند از کجا می‌دانید گفته شود شنیده‌ام، اما حق آن است که فرد بگوید خود دیده‌ام»، بر لزوم پرهیز از تکیه بر شایعات و تأکید بر یقین و مشاهده تأکید کرد.

احیای مساجد؛ راهکار مقابله با انحراف جوانان

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد آسیب به روحیه و هویت ملی را سخت‌تر از آسیب‌های فیزیکی جنگ توصیف کرد و گفت: وظیفه ما احیای مساجد و ایجاد بسترهای جذاب برای حضور جوانان و نوجوانان در مراکز مذهبی است تا از نفوذ و انحراف این سرمایه‌های اجتماعی جلوگیری شود.

تحول دیجیتال و کاهش مراجعات مردمی

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، ضمن تبیین عملکرد این دستگاه در سال گذشته، به اجرای «سند تحول و تعالی» اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی کامل زنجیره رسیدگی به پرونده‌ها از مرحله ارجاع تا اجرا، دستاورد بزرگی است که منجر به کاهش ۴۰ درصدی مراجعات حضوری و فراهم شدن دسترسی برخط برای شهروندان شده است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته مجموعاً یک میلیون و ۱۷۳ هزار پرونده در دادگستری کل استان مورد رسیدگی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با وجود چالش‌های امنیتی در دوران جنگ اخیر، با حضور مستمر کارکنان و قضات در محل خدمت، ۷۰ درصد پرونده‌ها را حتی در ایام بحرانی رسیدگی کرده است.

تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی و برخورد با اخلالگران

رئیس‌کل دادگستری اصفهان با اشاره به نقش این دستگاه در ثبات اقتصادی گفت: پس از درگیری‌های اخیر، «قرارگاه جنگ اقتصادی» با تمرکز بر بازرسی از واحدهای صنفی و مبارزه با احتکار تشکیل شد.

حجت‌الاسلام جعفری تأکید کرد: اگرچه نظارت مستقیم بر قیمت‌گذاری وظیفه ستاد تنظیم بازار است، اما با دستور اکید ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضا با جدیت با اخلالگران برخورد می‌کند و در حال حاضر ۴۰ پرونده کلان در حوزه اخلال در نظام اقتصادی در مرحله رسیدگی است.