به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی،ظهر سه‌شنبه، در مراسم تجدید میثاق قوه قضائیه با آرمان‌های امام خمینی(ره)، با اشاره به مفهوم «خوش‌بینی به خدا» در سیره بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تعبیر امام مبنی بر اینکه «ملتی که شهادت دارد شکست ندارد» در حقیقت بیانگر همین روحیه امید و اعتماد عمیق به پروردگار است.

وی افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، بزرگ‌ترین سرمایه امام خمینی(ره) همین «خوش‌بینی به خدا» بود و امام در تمام مراحل زندگی خود، چه در آغاز مبارزه، چه در دوران تبعید و چه در زمان پیروزی، بر این باور استوار بودند.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) با اشاره به جایگاه این نگاه در فرهنگ دینی و عاشورایی تصریح کرد: سیدالشهدا(ع) در اوج مصیبت‌ها شکوه بر زبان نمی‌آورد، زیرا به خدا خوش‌بین است و این همان روحیه‌ای است که در کربلا و در کلام حضرت زینب(س) با جمله «ما رأیت إلا جمیلاً» تجلی یافته است.

سید حسن خمینی با اشاره به نقش این باور در صبر و آرامش انسان‌ها گفت: اگر انسان در زندگی تنها یک سرمایه داشته باشد، آن سرمایه «خوش‌بینی به خدا» است؛ زیرا صبر بدون این باور معنا پیدا نمی‌کند و انسان بدون آن دچار بی‌تابی می‌شود.

وی ادامه داد: صبر در فرهنگ دینی یک حالت انفعالی نیست، بلکه «صبر فعال» همراه با حرکت و امید به آینده‌ای روشن است و همین نگاه، موجب آرامش در دل سختی‌ها می‌شود.

یادگار امام تأکید کرد: ملت ایران نیز در مقاطع مختلف تاریخی و شرایط دشوار، با اتکا به همین روحیه امید و اعتماد توانسته است از بحران‌ها عبور کند و دستاوردهای مهمی را رقم بزند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روح حاکم بر نهضت امام حسین(ع) و پیام حضرت زینب(س)، نمونه کامل خوش‌بینی به خداست؛ نگاهی که انسان را در سخت‌ترین شرایط نیز امیدوار نگه می‌دارد و مانع فروپاشی روحی می‌شود.