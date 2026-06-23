به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت خدمات انفورماتیک طی اطلاعیهای دلیل قطع خدمات مبتنی بر کارت برخی بانکها را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: در پی بروز برخی اختلالات در سامانههای کارتمحور بانکهای ملی، صادرات و تجارت که ناشی از حملات سایبری گزارش شده است، بدینوسیله به استحضار مشتریان گرامی و هموطنان عزیز میرساند، شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که تیمهای فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلالات ایجادشده هستند تا امکان بهرهبرداری دوباره از خدمات فراهم شود.
شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: ضمن عرض پوزش بابت وقفه پیشآمده در انجام امور بانکی، از تمام کاربران و مشتریان محترم تقاضا میشود ضمن حفظ صبوری و شکیبایی، اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان بازگشت به وضعیت عادی را صرفاً از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی و مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
این شرکت همچنین تاکید کرد: اطمینان میدهیم تمام تلاش مجموعه بر این است که با بهرهگیری از حداکثر توان فنی، این اختلالات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
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