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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

دلیل قطع خدمات مبتنی بر کارت بانک‌ها اعلام شد

دلیل قطع خدمات مبتنی بر کارت بانک‌ها اعلام شد

شرکت خدمات انفورماتیک درباره قطعی کارت‌های بانکی توضیح داد: به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات کارتی موقتا از دسترس خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت خدمات انفورماتیک طی اطلاعیه‌ای دلیل قطع خدمات مبتنی بر کارت برخی بانک‌ها را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: در پی بروز برخی اختلالات در سامانه‌های کارت‌محور بانک‌های ملی، صادرات و تجارت که ناشی از حملات سایبری گزارش شده است، بدین‌وسیله به استحضار مشتریان گرامی و هم‌وطنان عزیز می‌رساند، شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.

این گزارش حاکی از آن است که تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلالات ایجادشده هستند تا امکان بهره‌برداری دوباره از خدمات فراهم شود.

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: ضمن عرض پوزش بابت وقفه پیش‌آمده در انجام امور بانکی، از تمام کاربران و مشتریان محترم تقاضا می‌شود ضمن حفظ صبوری و شکیبایی، اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان بازگشت به وضعیت عادی را صرفاً از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.

این شرکت همچنین تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم تمام تلاش مجموعه بر این است که با بهره‌گیری از حداکثر توان فنی، این اختلالات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

کد مطلب 6868973
علی فروزانفر

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      50 3
      پاسخ
      کارتی که در آن پول نیست قطع باشد گرانی تا کی ادامه دارد کی می خواهد رسیدگی کند به داد کارگران برسید واقعا شرمنده خانواده هستیم
    • Amir IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      49 1
      پاسخ
      الان من در سفر هستم ترمینال کارت تجارت و ملی کار نمیکنه چه کاری باید بکنم ؟ بشینم تا کی ؟
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      28 2
      پاسخ
      کی درست میشه لطفا اطلاع دهید
    • حسن IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      20 3
      پاسخ
      کی درست میشه لطفا اطلاع دهید
    • رضا IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      22 1
      پاسخ
      اختلال چهار تا بانک به شکل همزمان عجیبه ، مگر اینکه این حمله سایبری به نقطه اشتراک این بانکها که شرکت خدمات انفورماتیک هست باشه .عجیبه چرا این شرکت که زیر مجموعه بانک مرکزی هستش مسئولیت ش رو بعهده نمیگیره
    • امیر IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      40 2
      پاسخ
      الان من نون تو خونه ندارم باید چیکار کنم
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      25 2
      پاسخ
      باباجون ما حقوق ماهانه نیآمده عاجز شدیم
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      22 1
      پاسخ
      چرا دیر هنگام اطلاع رسانی میشود و ما را بدبین میکنید ؟!!!

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