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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود

اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود

اختلال ایجاد شده در خدمات کارت‌محور همه بانک‌ها به جز ملی، صادرات و تجارت برطرف شده و اختلال خدمات این سه بانک نیز تا پایان امشب رفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اختلال مقطعی ایجادشده در برخی بانک‌های کشور که به دلیل جلوگیری از هرگونه دسترسی غیر مجاز و حفاظت از امنیت اطلاعات و دارایی‌های مشتریان رخ داده بود، برطرف شده و خدمات این بانک‌ها به وضعیت عادی بازگشته است.

در حال حاضر، تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلال سامانه‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت هستند و روند بازگردانی خدمات ادامه دارد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پیش‌بینی می‌شود اختلال باقی‌مانده در خدمات کارت‌محور این سه بانک نیز تا پایان امشب به‌طور کامل برطرف شده و تمامی خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگردد.

مراجع مسئول از مشتریان خواسته‌اند اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت خدمات بانکی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی بانک‌ها و مراجع ذی‌ربط دنبال کنند.

کد مطلب 6869194

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