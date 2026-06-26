قیمت نفت امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت صبح روز جمعه پنجم تیر ۱۴۰۵ کاهش یافت و در مسیر ثبت یک افت شدید هفتگی قرار گرفت. این در حالی است که نگرانیهای عرضه با خروج نفتکشهای بیشتر از تنگه هرمزرو به کاهش است، هرچند یک کشتی باری در روز پنجشنبه در نزدیکی عمان مورد حمله قرار گرفت.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸۲ سنت معادل ۱.۰۹ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۴۴ سنت رسید. نفت وست تگاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷۱ سنت معادل ۰.۹۹ درصد کاهش، ۷۱ دلار و ۲۱ سنت معامله میشود.
هر دوی این شاخصهای نفتی بیش از ۲ درصد در روز پنجشنبه جهش یافتند. این افزایش پس از آن رخ داد که یک کشتی باری توسط یک پرتابه ناشناخته در نزدیکی عمان مورد اصابت قرار گرفت.
دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند که ایران هنگام عبور یک کشتی باری از عبور از تنگه، به سمت آن شلیک کرده است. مقامات ایرانی نیز اعلام کردند که امنیت شناورهای عبوری از خارج از مسیرهای تعیینشده هرمز تضمین نمیشود.
نفت برنت و نفت آمریکا هر دو در مسیر ثبت یک کاهش نزدیک به ۷ درصدی در این هفته قرار دارند.
دادههای روز پنجشنبه نشان داد که محمولههای نفت خام از طریق تنگه هرمز در این هفته به بالاترین سطح خود از زمان آغاز درگیری آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران در فوریه رسیده است. این افزایش پس از بازگشایی آبراه در پی توافق آتشبس رخ داد. نگرانیها درباره مدت زمان باز ماندن این تنگه نیز به افزایش تجارت دامن زده است.
با این حال، ترافیک کلی همچنان کمتر از میانگین روزانه ۱۲۵ کشتی است که پیش از آغاز درگیری ۲۸ فوریه از تنگه عبور میکردند.
در همین حال، زمینلرزههایی که در روز پنجشنبه در ونزوئلا رخ داد نیز نگرانیهایی را درباره عرضه ایجاد کرده است.
ارزیابیهای اولیه کارکنان از زیرساختهای گسترده نفت، گاز و پالایش ونزوئلا تاکنون نشاندهنده خسارات محدودی است، زیرا بیشتر بزرگترین مناطق تولیدی، پالایشگاهها، خطوط لوله و پایانههای این کشور از مناطق بهشدت آسیبدیده دور هستند.
با این وجود، منابع اعلام کردند کمبود برق این شبهه را ایجاد کرده است که آیا تولید نفت میتواند در سطح پیش از زمینلرزه یعنی نزدیک به ۱.۲ میلیون بشکه در روز حفظ شود یا خیر.
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