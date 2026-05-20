تداوم افت قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر احتمال پایان سریع تنش‌ها سبب کاهش قیمت نفت در روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) شد، هرچند سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به نتیجه مذاکرات پایان جنگ در بحبوحه تداوم اختلال در عرضه نفت خاورمیانه محتاط هستند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۵۰ دقیقه بامداد روز چهارشنبه با ۴۵ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش به ۱۱۰ دلار و ۸۳ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۷ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش به ۱۰۳ دلار و ۸۸ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت) در پی امیدها به از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به تنش‌ها در منطقه خاورمیانه حدود یک دلار کاهش یافتند.

توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز، با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران روند مذاکرات برای پایان تنش‌ها را بررسی می‌کنند، گفت: حتی در صورت پایان جنگ هم عرضه نفت خام به‌سرعت به مقدار پیش از جنگ باز نخواهد گشت و احتمال می‌رود قیمت نفت همچنان در سطوح بالا حفظ شود.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سبب اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی نفت، شده و عرضه نفت را در بازارهای جهانی به‌شدت مختل کرده است.

سیتی بانک روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که قیمت نفت خام برنت در کوتاه‌مدت به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه برسد.

این بانک آمریکایی همچنین اعلام کرد که بازارهای نفت خطر اختلال بلندمدت عرضه و خطرهای گسترده‌تر را کمتر از قیمت واقعی برآورد می‌کنند.

با این حال، کشورها برای جبران کمبود عرضه جهانی ناشی از جنگ، به برداشت از ذخیره‌سازی‌های تجاری و راهبردی خود وابسته هستند.

به گفته منابع بازار با استناد به داده‌های موسسه نفت آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، ذخیره‌سازی‌های نفت خام این کشور هفته گذشته برای پنجمین هفته پیاپی کاهش یافت. ذخیره‌سازی‌های سوخت ایالات متحده هم با کاهش همراه بود.

بر اساس نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی می‌شود ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ مه (جمعه، ۲۵ اردیبهشت) حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافته باشد.