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۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

یک فرصت دیگر مهیاست؛

ساره جوانمردی از کسب ورودیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ بازماند

ساره جوانمردی از کسب ورودیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ بازماند

به دلیل لغو اعزام تیم ملی پاراتیراندازی به مسابقات گرندپری صربستان، ساره جوانمردی از رقابت برای کسب ورودیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ در این رویداد بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر به صربستان و حضور در مسابقات گرندپری این کشور یکی از برنامه های مصوب برای تیم ملی پاراتیراندازی بود. این برنامه به منظور محک زدن ترکیب این تیم و همچنین کسب ورودیه بازی های پاراآسیایی برخی ملی پوشان در برنامه قرار گرفت.

سفر به صربستان برای ۲۶ خرداد پیش بینی شده بود که به دلیل مشکلات مربوط به ویزا لغو شد.

قرار بود تیم ملی پاراتیراندازی با ترکیب ساره جوانمردی، نسرین شاهی، فائزه احمدی، سیدمحمدرضا میرشفیعی، مصطفی خادم، مبینا مسلمی، زهرا جعفری و مهسا حاجی محمدی در مسابقات گرند پری شرکت کند. از این ترکیب ساره جوانمردی و مبینا مسلمی به دنبال کسب ورودیه بازی های پاراآسیایی از رقابت با حریفان در صربستان بودند که لغو کلی اعزام، این فرصت را از آنها گرفت.

البته اواخر تیر یک دوره رقابت های وردکاپ در صربستان برگزار می شود و قرار است پاراتیراندازی ایران به این مسابقات اعزام داشته باشد البته این اعزام فقط شامل نفراتی می شود که در صدد کسب ورودیه ناگویا هستند. ساره جوانمردی و علی گلوی در بخش تپانچه و مبینا مسلمی در تفنگ تنها پاراتیراندازان اعزامی به این مسابقات هستند.

کد مطلب 6868982

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